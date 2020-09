La mujer de 45 años que fue detenida al intentar robar 37 latas de atún de dos sucursales de una cadena de supermercados en Rosario fue liberada, según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

La detenida, identificada como I.C., protagonizó un incidente, luego viralizado en redes sociales, cuando fue parada por el personal de seguridad del local por llevar entre sus ropas 27 latas de atún. No satisfecha con el primer intento, se dirigió a otra sucursal para llevarse 10 unidades del mismo producto, pero una cajera llamó a la policía y fue detenida.

Tras la aprehensión a cargo de la Unidad Regional II de Rosario, se le abrió una causa por tentativa de hurto, pero desde el MPA decidieron liberarla y solicitaron que un perito realice un informe sobre su salud mental para poder seguir con el proceso.

Los dos intentos casi seguidos del robo de las latas de atún llamaron la atención de la Justicia, por lo que se decidió incluir el punto de vista médico para poder determinar el móvil del hurto.

Además, según los registros provisionales, la mujer no tiene un empleo en blanco y es beneficiaria de prestaciones sociales de ANSES, como la AUH y el Plan Progresar.

La acusada se volvió viral durante el fin de semana cuando se comenzó a compartir en las redes sociales el video del intento de robo a una de las sucursales de La Gallega en la ciudad santafesina. Uno de los hombres que evitó el hurto escrachó a la señora al filmarla mientras esta se sacaba los productos de debajo del saco.

"No vengo más a este lugar", protestó la mujer mientras trataba de evitar que el empleado de seguridad le revisara los bolsillos y discutía: "Esto lo compré con la plata, tengo el ticket".

La respuesta del guardia fue terminante: "Tomatelas, tomatelas", pero al siguiente acto le acercó la mano a la cara para sacarle el barbijo. "No me empujes ni me pegues. Me tocás y te denuncio por violencia de género", respondió ella antes de irse.