Sonia Barrera, de 35 años, madre de dos niñas, denunció ser desde hace tiempo víctima de violencia de género ejercida por su ex marido César David Leopoldo Suárez, de 38, quien el pasado 5 de marzo intentó nuevamente asesinarla a golpes.

"Habíamos ido a Los Nogales (en el Departamento Doctor Manuel Belgrano) a compartir un asado con mis suegros y mis cuñados, él llegó como a las 17:00, tenía los ojos desorbitados, me miraba con bronca que sentí mucho temor y durante esa tarde buscó mil formas para desatar una discusión", dijo Sonia a El Tribuno de Jujuy.

Agregó que ya sabía lo que iba a pasar. "Conozco esa mirada de loco. Primero insultó a sus padres y luego invitó a pelear a su hermano. Yo sabía que me iba a volver a agredir, trataba de poner mi mejor cara ante mis hijas y empecé a guardar nuestras cosas para retirarnos del lugar", contó.

Ya ubicados en el automóvil, "se dedicó a llamarme prostituta de mil maneras delante de mis hijas y en un descuido me pegó un golpe de puño en el rostro, yo intenté salir de la escena, para que mis hijas no vieran lo que vendría y me detuvo con una piña en la nuca que me desmayó", agregó.

"Cuando recuperé la conciencia, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero estaba tirada en el piso con la cabeza casi debajo de una de las ruedas. Mis hijas lloraban y gritaban pidiendo que dejara de pegarme, un matrimonio mayor y un hombre discutían con él y le pedían que dejara de darme patadas. Me dolía la cabeza y las costillas, pero me repuse como pude al ver a mis hijas llorar", recordó.

Según se supo, estas personas que salvaron la vida a la mujer se comunicaron con el sistema de emergencia 911, pero aunque la policía nunca llegó, sirvió para que Suárez escapara con sus hijas a toda velocidad.

Aproximadamente una hora después de este hecho, los padres de Suárez que viven en el barrio Luján volvieron a Los Nogales para hablar con el matrimonio, pero ella ya se había retirado.

"Una cuñada se instaló en mi casa y un sobrino de mi ex marido se quedó en inmediaciones de la seccional de mi barrio. Mientras César me buscaba por los hospitales, porque era consciente de los graves golpes que me dio. Todo esto supe a los dos días del hecho, cuando un familiar de él me contó todo", continuó la mujer

Finalmente, Barrera denunció a su ex pareja en la fiscalía regional de Alto Comedero y lo detuvieron, pero a las 30 horas fue liberado, a pesar de la gravedad de los hechos.

Es por eso que el fiscal especializado en Violencia Familiar, de Género y de Delitos de Integridad Sexual, Alejandro Bossatti, tomó cartas en el asunto y se espera que con el correr de las horas surjan novedades al respecto de este caso de violencia de género.