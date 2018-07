El sindicado líder de la "superbanda" Luis Valor, que protagonizó en las últimas décadas asaltos resonantes a bancos y camiones blindados, fue liberado desde la cárcel de Urdampilleta, del partido bonaerense de Bolívar, donde se encontraba detenido.

El "Gordo", había salido de la prisión en 2007, pero dos años más tarde volvió a ser aprehendido luego de una persecución y tiroteo en Pablo Nogués.

En mayo del 2014 recuperó la libertad, pero un mes después regresó a la cárcel al ser sorprendido portando armas.

El Gordo Valor confesó que quiere vivir "una vida digna" lejos del delito.

"No voy a delinquir más. Quiero disfrutar de mi esposa, Nancy, que estos últimos cinco años se bancó de todo. Es conmovedor lo que hizo por mí. Quiero disfrutar los días con ella. Volver a dormir a su lado, lejos de todo lo malo" declaró por última vez en ese caño.

Y agregó: "En la cárcel yo vivía con disciplina. Lo único que me importa es vivir bien, al lado de mi mujer, disfrutar de mis hijos, de la libertad".



En febrero de 2018, desde la cárcel de Urdampilleta habló con Infobae y había declarado que "La superbanda respetaba los códigos de la calle y la vida de la gente. No mataba, no violaba, no secuestraba. No le afanábamos a un pobre. Robamos mucho dinero: como decía Cacho Sosa, teníamos para vivir en un cinco estrellas, pero lo hacíamos en un fitito bajo el puente".



La Garza Sosa y el Gordo Valor, líderes de la Superbanda.

"Estoy arrepentido de haber robado tanto, pero ya pasó y no puedo cambiar el pasado. La Superbanda es pasado. Es irrepetible", aseguró en esa misma entrevista.

Tras recuperar su libertad, "El Gordo" Valor fijó domicilio en una quinta de la calle Frank Couch, del barrio Villa Rosa en el partido de Pilar.