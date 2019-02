Hace una semena, Lissa Vera no podía ocultar su alegría tras confirmar la llegada de su segundo hijo. Sin embargo, apenas unos días después su vida dio un giro rotundo luego de enterarse de la muerte de su amiga, Natacha Jaitt.

Como si eso no bastara, la cantante de Bandana quedó envuelta en la causa que investiga su fallecimiento ya que tuvo que explicar ante el juez el vínculo que mantenía la mediática con el empresario paraguayo Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, amigo suyo, quien quedó detenido por falso testimonio.

A raiz de todo esto, Lissa fue este jueves como invitada a " Intrusos" para recordar a su amiga.

Al respecto manifestó entre lágrimas: "No tuve tiempo de hacer el duelo ue me tengo que andar escudando de cosas que no tengo un pedo que ver. Yo no sé cuál es el motivo que lo llevó (a Ulises) a nombrarme, con tanta furia. Tenía buena onda con él".

Y continuó: "Le mandé un mensaje a su abogado para decirle que estaba a disposición. Me parece una locura porque yo me desperté con la noticia. Me agarró dormida en la cama, al lado de mi hija que me vio llorar y me preguntó qué me pasaba y le dije que la 'tia Natacha' se murió. Fue horrible".

(Foto: Nahuel Ventura/ Crónica)

Vera volvió a explicar el vínculo que tenían con Raúl Velaztiqui Duarte y comentó que hasta hoy existe un grupo de WhatsApp entre los tres llamado "Dijo una Amiga". También recordó que cuando cumplió años estaban ellos dos, Ulises y otros amigos de ella.

Por último, habló acerca de la adicción de Natacha y advirtió: "Nuca la vi mal. Y si tenía problemas de adicción nunca lo hizo adelante mio". "No se si porque me respetaba o porque me tenía cariño. Pero siempre mantuve una linea de conducta", concluyó.

Luego de recordar a Natacha, Vera no pudo aguantar la emoción y al regresar del espacio publicitario, Jorge Rial contó quese tuvo que retirar porque se quebró y estalló en llanto.

"Está quebrada, no pido disculpas porque en la televisión uno ve que alguien está llorando y tiene que pasar a mandar un aviso. Ella lo dijo claro, quedó envuelta gratuitamente en un lugar muy oscuro por la muerte de Natacha", manifestó el conductor.