Andrés Ismael Sosa, quien había sido visto por última vez el 7 de diciembre en el partido bonaerense de Florencia Varela, fue encontrado enterrado como NN.

Los investigadores creen que fue asesinado y hay dos detenidos en la causa, mientras que otras dos personas son buscadas en el marco del mismo expediente.

La hipótesis principal es que el presunto crimen de Sosa, de 45 años, estuvo vinculado con un amorío de la víctima con una vecina, quien residía frente a su casa. Y se sospecha que el responsable intelectual del homicidio fue el marido de la mujer.

Así lo informaron fuentes tribunalicias al portal de noticias DataJudicial.com.ar, que no mencionaron si el esposo de la vecina está entre los apresados.

El cuerpo de Andrés Sosa estuvo en una morgue judicial y fue enterrado como NN. Su hermano, Nicolás, lo reconoció por fotos en una sede tribunalicia. "Desde siempre sospeché pero no consideraron mis dichos; quiero justicia, es terrible lo que le hicieron a Andrés", sostuvo Nicolás en línea con la principal hipótesis de la investigación.

El hombre había radicado la denuncia por la desaparición de su hermano el 20 de diciembre último en la comisaría tercera de Florencio Varela.

Por entonces, Nicolás, en diálogo con medios locales, sostuvo: "La última conexión de mi hermano en las redes y en su teléfono es del día 7 al mediodía; desde las 18.30 no hay más interacciones. Un amigo de él nos dijo que el día 5 y el 6 había estado trabajando como albañil en una obra". Y agregó: "Hicimos las denuncias, pedimos todo lo que debe ser, pero no hemos tenido ninguna respuesta y estamos muy preocupados: no era normal este tipo de conductas en Andrés”.

El hombre de 45 años vivía en una casa ubicada en la calle Dardo Rocha N° 1677, entre Luis Braille y Paravichini, del barrio Presidente Sarmiento.

En primera instancia, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Florencio Varela, a cargo de Vanesa Maiola.

Luego, las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la UFI N° 1 de Quilmes, con intervención del fiscal Ariel Rivas.