Un comerciante fue detenido este lunes a la salida de su local por la policía, por llevar el barbijo por debajo de la nariz. Mientras realizaban controles de medidas sanitarias en la capital de Mendoza por el coronavirus en Argentina, le emitieron una multa. Al rechazar la infracción lo arrestaron por desacato y estuvo seis horas en un calabozo.

Fernando Dolce, quien tiene un negocio de importaciones y herramientas en el centro de la Ciudad, se dirigía a la zona bancaria para realizar trámites cuando fue sorprendido por una mujer policía. “Le voy a tener que hacer una multa porque tiene el barbijo mal puesto”, le dijo la oficial. Dolce, en diálogo con cronica.com.ar, aseguró que “venía prestando atención a mi teléfono cuando el barbijo se me bajó de la nariz”.

Según Dolce, intentó explicarle a otra oficial lo sucedido. “Las dos me decían que no tenía barbijo y yo les mostraba que sí, que sólo se me había bajado”, contó y agregó: “No lo podía creer. Me decían, ‘nosotras no mentimos porque la policía no miente’. Me sentí muy maltratado y con impotencia, era surrealista lo que me estaba pasando”

Fernando Dolce, el comerciante detenido en Mendoza durante seis horas en un calabozo, por llevar el barbijo mal puesto.

El comerciante mendocino, quien aseguró que trabaja junto a sus empleados tomando los recaudos necesarios por el virus, y que tiene los permisos adecuados para trabajar diariamente en su negocio ante la pandemia de Covid – 19, en base a las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno de Mendoza, contó que se quejó por la intención de ser multado, que les mostró su pasaporte a las policías porque no llevaba el DNI. y que luego lo llevaron detenido.

.

Dentro del patrullero en el que fue trasladado, Dolce grabó un video donde registro la detención y que compartió con sus familiares y amigos. “Fue por el miedo y la impotencia que tenía. Me pareció un acto de injusticia total y de abuso de poder. '¡Te portaste como una loca!" me decían los policías mientras me llevaban, increíble”, describió.

El video que grabó el comerciante mendocino detenido dentro del patrullero

“Me llevaron a tres comisarías y no me dejaban en ninguna, desconozco el motivo”, explicó. Hasta que finalmente fue trasladado a la Comisaría Tercera de la capital mendocina, ubicada en la calle Rioja 1256. “Cuando entré a la comisaría ni me tomaron la temperatura, ni me dieron ni alcohol, ni nada. Lo único que hicieron fue quitarme las pertenencias y meterme en un calabozo durante seis horas”.

Según contó Dolce, tuvo que llamar a un abogado quien medió por él. “En vez de hacerme una multa por no tener barbijo, me hicieron una contravención por desacato a la autoridad y me emitieron una multa porque mi DNI no correspondía con el día de permiso de circulación. Por lo cual mi abogado presentó un descargo porque yo tengo el permiso de trabajo y de circulación dentro de mi zona laboral”.

“El centro está lleno de policías controlando si tenemos el barbijo puesto en vez de controlar la inseguridad. Nosotros no somos delincuentes. Dos días atrás, asaltaron a mi hermana a las 3 de la tarde, en la avenida principal del Parque San Martín, donde le pegaron una piña y la dejaron tirada media hora inconsciente”, contó Dolce.

.

“A mí me metieron en una jaula seis horas”, contó el comerciante y concluyó: “Yo pude pagarle a un abogado y salir de ahí, pero si no tenés el dinero no tenés cómo defenderte”.