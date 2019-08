La familia del hombre de 39 años que fue detenido en la estación de tren de Retiro acusado de haber cometido un robo en mayo de 2016 en Bahía Blanca ratificó que el sospechoso es inocente y su madre manifestó su dolor en una entrevista brindada a Crónica HD. "Lo capturaron por un error y dejaron a una familia a la deriva", expresó la mujer.

En plena desesperación y al borde del llanto, Haydée, la madre de Guillermo Federico Ibarrola, relató que su hijo fue detenido el último sábado cuando volvía de pasear con su familia en Tigre y aseguró que "no solo no fue liberado sino que este jueves por la mañana lo trasladaron a Bahía Blanca y no sabemos cuándo va a volver".

Continuó: "Él es el único sostén de mi familia, quedamos a la deriva. Es un muchacho laburador que solo se dedica a su familia. Cuida a sus tres hijas menores y a su abuela de 96 años. No hizo nada malo, jamás pisó una comisaría".

Además, sostuvo la inocencia de su hijo y ratificó: "Tiene un pedido de captura por robo en Bahía Blanca y él no conoce esa ciudad. No se toma las vacaciones en mayo, se las toma para las vacaciones de invierno. Yo me estoy moviendo para juntar las pruebas. Sus amigos, familiares y compañeros de trabajos son testigos de lo que digo. Fede hizo todo bien, hasta denunció el robo de su DNI cuando se lo robaron".

El hecho

El último sábado, Ibarrola fue a pasear junto a su pareja y los hijos de ella a la localidad bonaerense de Tigre. Tras finalizar la jornada familiar, se tomaron un tren con destino a Retiro. Al llegar a la estación, el hombre fue identificado por el Sistema de Reconocimiento Facial y fue detenido por efectivos de la Policía Federal. El sospechoso fue trasladado a la Alcaldía, donde permaneció privado de su libertad hasta este jueves por la mañana, acusado de haber robado en mayo de 2016 en Bahía Blanca.

Este jueves fue trasladado al juzgado de Bahía Blanca y este viernes deberá prestar declaración. Su familia está desesperada y está juntando pruebas para liberar al acusado. Según manifestaron previamente, creen que lo confunden con el delincuente que le robó el DNI a su pariente en 2014.