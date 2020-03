El cadáver quemado y golpeado de un hombre de 44 años fue hallado este lunes dentro de un contenedor de basura en localidad bonaerense de San Martín y se investiga si lo mataron en otro lugar y luego lo arrojaron allí, donde quisieron borrar pruebas con un incendio, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hallazgo se produjo este mediodía, en la esquina de Cerrito y Mitre, en el centro de dicha localidad del noroeste del conurbano, luego de que vecino de la zona advirtió la presencia del cuerpo tapado con residuos dentro de un contenedor plástico de color verde y llamó al 911.



Según las fuentes, tras recibir el alerta, personal de la comisaría 1era. de San Martín se trasladó hasta el lugar y constató que se trataba del cadáver de un hombre, que estaba descalzo y que en su pie derecho poseía un tatuaje con el nombre "Martha".

El cuerpo también tenía una remera desgarrada y un pantalón oscuro y a simple vista presentaba quemaduras en la espalda, un traumatismo en el hombro izquierdo y lesiones a la altura de la nuca, dijeron los informantes.



"Sufrió un fuerte golpe en el cráneo", explicó una fuente de la pesquisa que aclaró que recién en las próximas horas se va a realizar la autopsia.

El crimen se trataría de un ajuste de cuentas.



De acuerdo a unas imágenes aportadas por un vecino que grabó el momento en que los peritos policiales retiraron el cadáver del contenedor, la víctima era un hombre calvo y con barba.



Al requisar la ropa del fallecido, los pesquisas hallaron un documento de identidad de un hombre de 44 años, domiciliado en San Martín, a unas 10 cuadras de donde fue hallado muerto y quien trabajaba como empleado en el rubro gastronómico.

Se sospecha que la víctima habría sido asesinada en la famosa Villa N° 18, en la localidad bonaerense de Billinghurst, en una pelea a raíz de la venta de cocaína.

La Villa N° 18 es el asentamiento controlado por los delincuentes que, tiempo atrás, se manejaban con el narcotraficante Miguel Angel "Mameluco" Villalba.



Esta tarde, los investigadores procuraban notificar a la familia, razón por la cual, su identidad se mantiene en reserva.

Las fuentes señalaron que los médicos que revisaron el cadáver estimaron que la muerte se produjo con una anterioridad no mayor a las 24 horas y que la víctima no presentaba heridas compatibles con un arma de fuego.



La causa quedó a cargo del fiscal Favio Cardigonde, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de San Martín, quien solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a otros vecinos del barrio para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.



El investigador consultado señaló que la principal hipótesis es que a la víctima la mataron a golpes en otro lugar y luego arrojaron su cuerpo dentro del contenedor, lo cubrieron con basura y quisieron prenderlo fuego, pero, al parecer, por falta de oxígeno el incendio no se propagó.