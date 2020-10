"Le quiero pedir disculpas a la familia de Lautaro González, sé por lo que están pasando y entiendo su dolor, pero mi viejo y mi tío ya están pagando, no hace falta que metan a toda la familia en lo mismo, mis hermanitos, mis primos, tíos, mi vieja no tienen nada que ver", publicó una hija y sobrina de los Acevedo en su perfil de Facebook.



La joven aseguró que "todo fue en legítima defensa y se están aclarando las cosas, aunque muchos la están oscureciendo sacando conclusiones que no tienen nada que ver".

"Le quiero pedir disculpas a la familia de Lautaro González, sé por lo que están pasando y entiendo su dolor, pero mi viejo y mi tío ya están pagando, no hace falta que metan a toda la familia en lo mismo".



"Lo único que voy a pedir a los que están organizando quemar/romper mi casa y la de mis tíos es que ellos no tienen la culpa de nada y que primero piensen que hay criaturas, lo material va y viene pero no hace falta que prendan fuego vivo a unas criaturas, solo eso pido, gracias por leer y la justicia va a determinar todo", concluyó.



Por su parte, Démian, un amigo de González, también realizó una publicación en Facebook en la que indicó: "A mi amigo lo quisieron bolsillear (sic) y ni se dejó, lo corrieron y lo mataron a sangre fría."

.



Y en otro posteo añadió: "Dicen defensa propia, (que) quiso robar, él no tenía arma, él venía caminando de una juntadita y ellos lo corrieron para robarle."



"Ahora todos mienten que él quiso robar y él no tenía necesidad de robar, estos supuestamente lo mataron para robarle las cosas, hay una chica que sabe todo y no quiere hablar. Yo ahora hago esto con miedo porque sé que me van a querer bardear, hacerme algo, me lo advirtieron pero acá estoy publicándolo porque quiero que desmientan todo lo que dijeron", continuó Démian.



Por último, el joven se preguntó: "¿Defensa propia? se ve como lo corren, como lo apuntaron, le pegaron, él se volvió a buscar su celular y estos le arrebataron la vida."



"¿Dónde ven que es defensa propia? ¿Dónde se le escapa el tiro? si ahí se ve bien como lo apunta, encima no les alcanzó los tiros que le pegaron ya muerto tirado en el piso", concluyó.

"¿Defensa propia? se ve como lo corren, como lo apuntaron, le pegaron, él se volvió a buscar su celular y estos le arrebataron la vida."



En tanto, el fiscal Riera aguardaba esta tarde del lunes los resultados de otros peritajes para intentar determinar si los hermanos detenidos actuaron bajo emoción violenta o cometieron un exceso en su legítima defensa.



Las fuentes judiciales aseguraron que, por el momento, ambos hermanos están acusados de ser coautores a pesar de que uno de ellos fue apresado en el lugar del hecho y el otro, el presunto autor material del disparo, varias horas más tarde cuando se presentó ante la Policía.