El padre del estudiante de abogacía, asesinado por rugbiers en Villa Gesell, afirmó este domingo que el fiscal de la causa le dijo que a su hijo "lo mataron como a un animal" y pidió que "los asesinos paguen". "Él no se merecía esta forma de sacarle la vida", manifestó entre lágrimas.

"El fiscal dijo que a mi hijo lo mataron como a un animal y espero que la Justicia haga su parte", afirmó Silvino Báez, padre de Fernando Báez Sosa, quien fue brutalmente golpeado a la salida del boliche "Le Brique" por un grupo de 11 jóvenes durante la madrugada del pasado sábado y murió producto de los politraumatismos.

.

Báez indicó que su hijo "iba a estudiar abogacía, pero no le dieron la oportunidad" al tiempo que lamentó que "no se merecía esta forma de sacarle la vida". "Estamos destrozados. Era nuestro único hijo, el futuro de la familia y lo hicieron pedazos. No sé cómo estoy parado. Se ve que mi hijo me está dando la fuerza", expresó el hombre.

"Hace ocho meses que estaba preparando sus vacaciones. Trabajaba con una señora que le daba laburo y entre su mamá y yo le completamos. Se merecía sus vacaciones", contó.

.

Respecto a los 11 detenidos por golpear a su hijo hasta matarlo, señaló: "Me gustaría que estén en mi lugar, a ver qué sienten. Él no se merecía esto".

.

Los jóvenes acusados de "homicidio agravado" son Alejo Milanesi (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Blas Sinalli (18), Ciro Pertossi (19), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Lucas Fidel Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Matías Franco Benicelli (20), Máximo Pablo Thomsen (20) y Pablo Ventura (19), todos ellos jugadores del Club Náutico Arsenal Zárate.