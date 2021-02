Un barrio de la zona oeste del conurbano bonaerense está conmocionado tras el asesinato de un vecino, identificado como Francisco Javier Franco, que fue acribillado por un grupo de personas que tomó un terreno.

Juan, el dueño de la casilla, contó en diálogo con Crónica HD que un grupo de personas le quitó su casa y lo amenazaron. "Vino un tipo con un pick up blanca y casi me atropella, se metió al terreno y me disparó tres veces", narró.

"Esto ahora es mío, andate, te voy a cagar a tiros me dijo, entonces me fui y cuando estaba saliendo volvió a disparar". agregó.

Tras los hechos, se encontró con el hermano de Franco y le contó lo que pasó. Más tarde, el fallecido llegó a su casa en la localidad del Virrey del Pino y al enterarse de lo sucedido fue a hablar con los usurpadores.

"Nos conociamos desde hace años y me quiso defender", dijo Juan

Según contó Veronica, "él fue a reclamarle y le dispararon desde adentro de la casa". La mujer estaba en pareja con Franco desde hace 5 años, está embarazada y ya eran padres de un nene.

Desde entonces el pequeño no deja de preguntar por su papá: "¿Cuando va a bajar de esa nube para jugar conmigo?"

