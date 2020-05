La familia de Alex Campo, de 16 años, está convencida que el productor rural Rodolfo Sánchez (57) "fue directo a chocarlos" cuando encontró al adolescente y a sus dos amigos cazando liebres en un campo de su propiedad, en el partido bonaerense de Cañuelas. Allí, el hombre embistó a Campo, cuyo cuerpo sin vida quedó tendido en el pasto.

Todo comenzó cerca de las 9 de este domingo, cuando la víctima ingresó con dos amigos, de 16 y 21 años, de apellido Cabañas, a un establecimiento rural dedicado a la ganadería, en el kilómetro 73.500 de la Ruta 205, a la altura del barrio El Taladro.

Estaban acompañados de sus dos perros galgos, ya que la intención de los chicos era cazar liebres, una actividad que realizaban habitualmente, según detalló la hermana mayor de Campo, Soledad.

.

La chica contó que los dos amigos de su hermano vieron cómo Sánchez apareció a bordo de su camioneta Dodge RAM 4x4 y sin mediar palabra, comenzó una persecusión contra los chicos, en la que atropelló y mató a su hermano.

"En un momento, los amigos llaman a mis hermanos para avisar que Alex estaba tirado en un campo, lastimado. Cuando llegamos, estaba muerto. El de la camioneta se quería escapar, así que cerramos las entradas para que no se fuera. Y cuando estábamos en el piso llorando a mi hermano, nos miraba como si nada. Y a mi tía le dijo que eso había pasado por querer robar, pero eso es mentira, no tenían armas ni cuchillo ni nada. No había nada para robase en ese campo, que es todo pasto”, aseguró Soledad en diálogo con Info Cañuelas.

Y continúo: “Los amigos de mi hermano contaron que cuando vieron que la camioneta se acercaba pensaron que los iban a retar. Pero esta persona fue directamente a chocarlos, no les dijo nada ni los asustó. Los amigos se corrieron a un costo pero mi hermano, que estaba en el medio, tropezó con el perro y cayó al piso. La camioneta lo pasó por encima”.

Alex junto a su familia.

Respecto al accionar del productor rural, contó: “Esta persona les tendría que haber dicho que se retiraran, pero no, aceleró y fue directo a chocarlos. Uno de los amigos se acercó y le preguntó, 'Alex, ¿estás bien?' Dijo que sí y se durmió. Y el de la camioneta les dijo que agarraran el cuerpo y se lo llevaran”.

Soledad agregó que su hermano salía siempre a cazar, generalmente a ese mismo campo, distante a unos 4 kilómetros de su casa, y que nunca había tenido problemas.

Conmocionada por los hechos, la madre de Alex, Claudia Tello Cortez, fue trasladada al Hospital Marzetti, afectada por un ataque de asma.

Junto al grupo de familiares que concurrió en busca de Alex estaban los vecinos de la familia Campo, Flavia Guardia y su esposo Mario Miceli, dirigente del MTL. “Esta persona siempre fue consciente de lo que estaba haciendo. Lo mató sin piedad”, subrayó Flavia.

.

Alex, de 16 años, vivía con su madre y cuatro hermanos en el barrio Guzzetti. Hace unos meses, impulsado por Miceli, había comenzado a militar en el MTL para acompañar a su mamá, que solía participar en las marchas del movimiento.

Estudiaba en la Escuela Media 2 y durante un tiempo, jugó en el club de rugby Las Cañas, junto a dos hermanos, uno de los cuales sigue integrando la institución auriverde.