En Latinoamérica, las fraternidades y sus brutales rituales de iniciación pueden parecer algo de película, pero en Estados Unidos son una realidad que mata. En el caso más reciente de tragedia en un campus universitario, Danny Santulli, de 19 años, ahora está en silla de ruedas, ciego e incapaz de hablar como resultado del daño cerebral que sufrió durante una "novatada".

La tragedia sucedió en la Universidad de Missouri, en la casa de la fraternidad Phi Gamma Delta, el pasado octubre de 2021. En un desconcertante video de seguridad que capturó la ceremonia de iniciación a la que fueron sometidos los más jóvenes, se puede ver como los demás miembros de la fraternidad obligaron a Santulli a tomar una botella de 1,75 litros de vodka y le dieron cerveza a la fuerza a través de un tubo.

El abogado de la familia Santulli, David Bianchi, proporcionó el viernes a la prensa estadounidense un video de vigilancia de la casa de la fraternidad la noche del 19 de octubre y la mañana del 20 de octubre de 2021, con la condición de que todas las caras, excepto la de Santulli, sean censuradas antes de la publicación.

El video comienza mostrando a los alumnos iniciados, con los ojos vendados y vistiendo solo pantalones cortos, mientras descienden una escalera. Un miembro de la fraternidad empuja algunos de los novatos mientras hacen su descenso, y otro intenta hacer tropezar a algunos de ellos por las escaleras.

Las imágenes muestran como uno de ellos toma un tubo en la boca de Santulli, conectado a un embudo lleno de cerveza en el otro extremo. Santulli no resiste y parece consumir todo el contenido del embudo. A las 10:55 de la noche, se ve a Santulli desplomándose en el suelo de la casa. Algunos miembros de la fraternidad lo llevan hasta un sofá y lo dejan acostado.

A las 00:28, el video muestra a Santulli deslizándose parcialmente hacia el suelo desde el sofá. Un miembro de la fraternidad que ingresa a la habitación a las 00:42 y juguetea con su teléfono durante unos segundos antes de mover a Santulli nuevamente al sofá. Otros miembros de la fraternidad entran poco después de eso. Dos de ellos recogen a Santulli y lo cargan, dejándolo caer y golpeando su cabeza contra el piso cuando llegan a la puerta.

Una vez afuera, lo suben a un auto que estaba esperando en la puerta de la casa y se lo llevan al Hospital de la Universidad de Missouri. El joven de 19 años estaba en pleno paro cardíaco cuando llega a la sala de emergencia, y requirió de maniobras de resucitación para mantenerse con vida. Los enfermeros lograron resucitarlo, pero ya había dejado de respirar durante el tiempo suficiente para causar un daño cerebral severo.

La familia denuncia a los dos principales responsables de la novatada a Daniel Santulli

Samuel Gandhi y Alec Wetzler fueron señalados por el abogado de la víctima como los responsables.

La familia de Santulli demandó a 23 miembros de la fraternidad que estuvieron involucrados en la novatada, causas que quedaron solucionadas con acuerdos antes de llegar a la corte. Su abogado, David Bianchi, presentó una petición modificada contra dos de los estudiantes involucrados: Samuel Ghandi y Alec Wetzler.

Los dos acusados, quienes estaban bajo amonestación de la escuela por un incidente previo de novatadas, quería que la noche fuera "una que los novatos no olvidaran", así que llenaron la casa de la fraternidad con "cocaína, marihuana y alcohol". Los iniciados tenían botellas de vodka pegadas con cinta adhesiva en sus manos y eran marcados como "maricas" si dejaban de beber, según documentos revisados por DailyMail.

.

Según la demanda presentada por la familia, los dos miembros de la fraternidad venían abusando de su poder con Santulli hace meses. El joven había estado a su disposición durante un mes como parte del agotador proceso de novatadas: "estaba privado de sueño, tenía que comprar cosas para los hermanos de la fraternidad con su propio dinero y se le ordenó repetidamente que limpiara las habitaciones y les llevara comida, alcohol y marihuana", detalló la demanda.

Dos noches antes del incidente, Danny confesó los abusos a su hermana, rompiendo en llanto y afirmando que ya había tenido suficiente. Su familia le dijo que abandonara la fraternidad, pero él dijo que no quería porque "no era un desertor". "Este es el peor caso de novatadas de fraternidad en los EE. UU. en términos de lesiones. No puedes estar peor herido y seguir vivo", concluyó el abogado de la familia.

A los 19 años, necesitará cuidado constante por el resto de su vida

Después de meses en un centro de rehabilitación, recientemente llevaron a Danny a su casa en Missouri, donde su madre ahora lo cuida las 24 horas. Santulli quedó ciego, paralizado e incapaz de siquiera comunicarse. En una entrevista con Good Morning America el jueves, la madre de Danny lloró mientras explicaba que ninguno de los niños llamó al 911.

"Solo el hecho de que nadie... sabían que estaba en peligro. Sus labios estaban azules y nadie llamó al 911. Quiero decir, los niños de seis años llaman al 911". La madre, quien debió renunciar a su trabajo en el banco para cuidar de su hijo al tiempo completo, agregó que necesitará atención "de por vida".

"Todavía no habla ni camina, está en silla de ruedas. Perdió la visión. Pero nos oye y sabe que estamos aquí. Simplemente, seguiremos luchando, no vamos a perder la esperanza", agregó. Por su parte, la hermana de Danny dijo que le disgustaba que los chicos de la fraternidad responsables no hubieran sido castigados. "Me enferma el estómago ver a las personas involucradas que dañaron a Danny caminando por el campus actuando como si no hubieran hecho nada malo", dijo.

El caso de Santulli es el último de una serie de incidentes similares en Estados Unidos en los últimos diez años. Hubo más de 200 muertes por hechos similares en escuelas de todo el país desde el 2000, siendo el 2019 uno de los años más mortíferos. La muerte más reciente fue la de Phat Nguyen, un estudiante de la Universidad Estatal de Michigan que murió en noviembre del año pasado por intoxicación con alcohol.