En las primeras horas de este miércoles, el abogado Fernando Burlando, se presentó ante el Juzgado de Instrucción Nº4, a cargo del juez, Martín Yadarola como defensor de la familia de Cristian Díaz, asesinado por el reconocido músico Cristian Pity Álvarez, quien está detenido y sufre un síndrome de abstinencia.



Según el mediático letrado, el líder de Viejas Locas e Intoxicados "era un riesgo para la sociedad argentina, llevaba armas y los niveles de violencia que manejaba eran muy altos". En tanto agregó: "Lo que hizo fue pensado y controlado". Por lo tanto, agregó, "podemos decir que la situación de inimputabilidad no se ve reflejada en la investigación”.



Luego, Burlando sostuvo que la familia de Díaz, quiere que el proceso se lleve a cabo en forma “normal”,

que “se haga justicia y se terminen las especulaciones”. En esta línea, sostuvo: “Tenemos que cuidar todas las formas del proceso jurídico y estamos para evitar posibles nulidades”.



Sin dudarlo aclaró: “Me parece que nos hemos preocupado mucho por la persona que asesinó y no por la persona asesinada. Por eso hoy nos presentamos formalmente ante la justicia para asumir el rol y empezar a pedir medidas de prueba para demostrarle a la justicia cuál es la verdad”.



Al respecto de la posible estrategia de la defensa de Álvarez, a cargo del abogado oficial, Santiago Ottaviano, al tiempo que Claudio Calabressi representa a la mamá del músico, Cristina Congiú, de 68 años, para que este sea declarado inimputable, Burlando dijo: “consideramos que en este recorrido mortal y después de cómo continuó la vida de Pity, podemos decir que la situación de inimputabilidad no se ve reflejada en la investigación. Su abogado podrá pedirla pero nosotros estamos para poner límites a esos pedidos. Las circunstancias del hecho no lo acreditan, sino se puede ver que actuó de manera controlada, pensada y ni la cantidad de tiros que recibió la víctima lo acreditan”.



Más tarde, durante una entrevista con Canal 26, el popular letrado sostuvo que “a veces veíamos con simpatía actitudes y actividades que nos deberían dar pena y podríamos haber evitado la pèrdida de una vida. No nos dábamos cuenta que a lo mejor Pity estaba pidiendo a gritos ayuda y eso se desencadenó en una tragedia”.