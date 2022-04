Gran conmoción vive el barrio porteño de Caballito, donde una vecina Gloria Houllmann, costurera jubilada de 71 años, fue hallada asesinada a golpes en su vivienda. Su vecino, Marcos David Fuentes, de 25 años, a quien había denunciado por ruidos molestos, está detenido acusado del crimen.

El asesinato fue descubierto en la mañana del sábado en un PH de Belaustegui al 1400 por Paola Mariani, hija de la víctima, quien entró a la casa de su madre y la encontró tendida sin vida en el piso de la cocina, con signos de haber sufrido una paliza.

Consultados por los investigadores, los vecinos apuntaron a Fuentes como posible autor del asesinato, ya que lo escucharon hablar en voz alta con otros sujetos sobre planificar un robo a la mujer. Además, el acusado fue denunciado por amenazas y ruidos molestos en reiteradas oportunidades por Gloria.

.

"No lo puedo creer porque cuando él era chiquito lo tenía a upa y le daba de comer cuando la madre no estaba, porque eran todos un tiro al aire", aseguró Jorge Mariani, expareja de la víctima y con quien tenía dos hijos. Para el hombre, Fuentes actuó con "unos adictos a las drogas que se juntaban" con él.

La hija de Gloria, por su parte, contó al diario Clarín que al llegar a la casa de su madre vio una planta caída y cosas en el piso en el patio, mientras que el resto de las habitaciones estaba "todo revuelto".

Gloria Houllmann, de 71 años, era una costurera y madre de dos hijos (Archivo).

"Mi mamá estaba tirada en el piso, le vi un moretón en la boca y un hilo de sangre. Ahí salí disparada, no atiné ni a tocarla ni a moverla ni nada, no me animé, porque me di cuenta que estaba muerta, y salí gritando a la calle: ‘¡Ayúdenme, mataron a mi mamá!’", relató.

Respecto a la relación con el imputado, Mariani precisó que esa noche su madre y otros vecinos habían llamado al 911 para denunciar a Fuentes, que escuchaba música electrónica a alto volumen.

.

Y sostuvo: "Mi mamá decía que no podía dormir y que él la había amenazado hace poquito. Me dijo que tenía malas juntas, él antes vivía con su mamá y su hermana, pero quedó solo".

El acusado permanece detenido y será indagado por el fiscal Santiago Vismara, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 10, al tiempo que investigaba la participación de otras personas en el asesinato.