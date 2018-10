Un joven de 26 años que estudiaba en un secundario para adultos de Rosario se robó 55 mil pesos que sus compañeros estaban recaudando para la fiesta de egresados y escapó.

Se trata de un alumno de 5ºaño de la escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) N° 1299 de Rosario, quien además fue elegido como mejor compañero por sus pares. El joven se ofreció para encargarse del dinero de la fiesta, y el resto de los estudiantes no dudaron en aceptar.

"Somos personas grandes, que trabajamos, tenemos obligaciones, otros tienen familias, y buscamos lo que antes no pudimos: terminar la secundaria. En abril buscamos alquilar un salón para hacer la fiesta a fin de año. Y este compañero dijo que contaba con tiempo para encontrarlo y organizar todo. Confiamos en él", reveló una de las víctimas.

Los 25 alumnos estafados hicieron la denuncia luego de que su compañero no les diera más respuestas, además de cerrar todas sus redes sociales.

La madre del estafador contó que nunca volvió a la casa y que no sabe nada de él. "Ella nos pasó el teléfono de su hermana, que vive en Victoria, provincia de Entre Ríos. La llamamos, confirmó que allí tampoco estaba. Pero también contó que cuando desapareció, la llamó y le dijo: 'Me van a culpar de algo que no hice, los del salón nos estafaron'", sostuvo.

Sin embargo, los encargados del salón mostraron los papeles firmados y certificaron lo acordado.