Allegados a Claudio Cristaldo Echeverría, el hombre de 30 años, que fue denunciado por el abuso de su hijastra de 10 años y mantuvo como rehén durante más de 10 horas a un nene de 8 en en su casa de Los Hornos, dieron detalles de la relación violenta que mantenía el acusado con su pareja.

"Yo trabajaba con él, haciamos mantenimiento de mecánica. A ella la conocía porque, de vez en cuando, me pedía que le lleve cosas a su casa con mi camioneta. La pobre me llegó a contar que este tipo la golpeaba cada vez que tomaba. Era un hombre que tomaba y se ponía violento, también se drogaba, le pegaba cada dos por tres a su concubina", expresó Pedro, un vecino de los involucrados, en diálogo con Crónica HD.

"Era un hombre que tomaba y se ponía violento, también se drogaba, le pegaba cada dos por tres a su concubina".

"Sabíamos que era violento con su esposa pero no nos imaginábamos lo que estaba haciendo con esta criatura", agregó.

En tanto, otra vecina, se mostró sorprendida ante las acusaciones contra el sujeto: "No sentí nada durante la madrugada. Yo me levanté, me encontré con este terrible panorma y me asusté. No puedo salir del asombro".

El acusado fue detenido este viernes al mediodía tras mantener como rehén durante más de 10 horas a un nene de 8 en su casa situada en la localidad bonaerense de Los Hornos.



Por el hecho se desplegó un operativo en el que participaron el Grupo Halcón, el Grupo de Élite, agentes de Fiscalia y personal policial local y de la policía bonaerense e intervino un mediador que intentó negociar con el hombre para liberar al menor.



El episodio ocurrió en una casa ubicada en 63 y 162 bis de esa localidad en el partido de La Plata, en la que el hombre identificado como Claudio Cristaldo Echeverría (30), se encerró en la vivienda armado, luego de que su ex pareja, una mujer de 25 años, lo denunciara por abuso sexual de su hija de 10 años y la fiscal de la causa ordenara su aprehensión.



Por el caso intervino la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17, quien indicó los pasos a seguir, en paralelo con una mesa de crisis que llevó adelante el protocolo para estos casos.