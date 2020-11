Tras la denuncia presentada por una joven por presunto intento de homicidio en el centro Territorial de Denuncias de la ciudad de Rosario, el sospechoso sostuvo que se presentará en el Ministerio Público de la Acusación con los audios que envió mientras trasladaba a la chica.

El episodio ocurrió la madrugada del lunes, y Sofía, subió horas más tarde un video a las redes sociales denunciando al hombre por presunto intento de secuestro, tras asegurar que el chofer enviaba por WhatsApp audios con mensajes en clave. La chica dijo que se bajó del vehículo en Entre Ríos y 27 de Febrero de la ciudad de Rosario y logró subir a otro auto, escapando por temor.

Conocida la noticia, se conocieron los audios de Gustavo (53) con otro hombre mientras trasladaba a la joven por la ciudad de Rosario: "Bueno, dale, dale, de última si no tiene empanada, no sé si hacen, hacen pizza nomás, rompele las pelotas. No hacen pizzas, son unos caras de verga, de última un tostado, pero no sé si hacen tostado. Tostado con manteca o mayonesa, no sé si hacen de las dos formas, pero no Carlitos, tostado si tiene, sino no creo que hagan. Sino empanada, sino no importa, dejá no te hagas drama. Bueno, dale papi fijate si podés comprar cerveza en algún lado porque por acá ya cerró la Marta, ya cerró el ebrio, cerró todo", dijo una voz masculina del otro lado de la línea.

A lo que el chofer contestó que "bueno, aguantá que tengo media hora de viaje, hay unas cosas nuevas que están haciendo ahí que no me acuerdo cómo se llama, una historia con choripán, tipo choripán pero con otra forma, después te saco una foto del coso y defino, aguantá media hora más".

Los audios ya están en manos de la justicia, y tras la declaración de Gustavo, definirá la situación del chofer.