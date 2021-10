Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila demostraron que el líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, había ordenado desde prisión balaceras a domicilios vinculados a los jueces en Rosario en 2018.

En el juicio los fiscales mostraron los chats que demuestran que el jefe narco instigó las balaceras.

.

Según deteminaron, utilizó a tres bandas para ejecutarlos: “la banda del barrio Alvear”, compuesta por Daniel “Teletubi” Delgado, Lucía Uberti, Leonel Fernández, Damián Oscar Chávez y un menor de edad; “la banda de Quintana”, integrada por Matías César y “la banda de Olivera”, de Leandro Olivera.

“Es Guille. Me dijo que lo pongan”. “Me imaginé. Jajaja, vos sabés”. La conversación entre Olivera (”Chulo” o “Chuli”) y Uberti, pareja de César, es clara acerca de quién impartía las directivas.

.

El empresario Andrés Gerardo Lamboy fue baleado en la puerta del colegio al que asistían sus hijos. Logró salvar su vida, pero fue gravemente herido por las balas en las piernas, el tórax y el abdomen.

“Colegio calle Wilde 1149 turno mañana 7.30 a 8 am camioneta ram negra. Después de dejar los pibes al colegi. toma café en la estación de servicio AXION. Listo”. El mensaje, acompañado de una fotografía del hombre que sería baleado, fue enviado el 3 de septiembre de 2018 a Matías César. “Solo al negrito ok”, para mantener a salvo de los disparos a los menores.

“Miljaus” (Guille Cantero, que también usaba el alias “Lokito”) le envío el usuario que la víctima usaba en Facebook. “No, no me olvido. Ya anduve averiguando dónde queda”. César, bajo el apodo de “Señor La Muerte”, respondía al jefe narco.

Los chat entre los narcos

Entre los chats los integrantes de Los Monos conversan sobre los traslados de “Guille” Cantero. “El Loko donde va lo reciben bien”, sobre los beneficios que tenía el líder dentro de los penales.

En el celular de Lucía Uberti, encontraron más pruebas de los tiroteos: “Amor, tengo una (emoji de pistola) en la casa de papá de Kevin. ¿No lo mandas a Mati a rescatármela?”, le pide Teletubi, preso en Piñero.

“Chulo”, le escribe: “Decile a Tel si después le paso el número para que llame. Porque ayer una gente de él fue la que tiró en la previa”. “Me dicen que los patovas (la policía) saben quiénes fueron, que estaban a cara descubierta”, le responde Uberti.

.

Cantero tenía agendado a César como “Ma” y le envió la dirección de los domicilios de los jueces que serían baleados. El novio de Uberti se hace cargo de la autoría de los ataques. “De mayo de (sic) vengo saliendo en el noti".

En uno de los teléfonos que usaba Cantero, los detectives también encontraron capturas de pantalla de las noticias del ataque a dos domicilios vinculados al juez Ismael Manfrín. También se reenvían informaciones sobre la visita de Patricia Bullrich a la ciudad, tras la ola de atentados.

Estan los audios en el que ultiman detalles de la logística para conseguir autos, motos y las armas con los que cometerían los atentados, entre ellos, la imagen del cartel que dejaron en una propiedad relacionada a la familia de la jueza Marisol Usandizaga: “Con la mafia no se jode”.

Una de las capturas recuperadas por los fiscales

“¿Le mandaste (emoji de pistola) anoche?”, pregunta Uberti, buscando asegurarse que la orden se había ejecutado, tal como lo habían pedido. “Sí”, le responde “Churro”. “¿A qué calle fuiste?”, inquiere la joven. “La de Pelegrini bs aire (sic)”, específica el tirador. “La dirección exacta”, insiste la mano derecha de Teletubi. “La k vs me dijiste. Si no vamos en tu auto k te muestro los corchasoo amiga me extraña (sic)”, dice Canavo.