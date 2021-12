Una aberrante caso de abuso tuvo lugar en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires. Marcelo, el padre de una chiquita de 11 años, denunció ante la Justicia y Crónica HD que su hija había sido abusada en reiteradas oportunidades por un depravado.

El degenerado sería, ni más ni menos, que el amante de su ex esposa. "La nena me dijo en reiteradas oportunidades que la tocaban", contó sumamente angustiado el papá de la nena a Crónica.

"Son aterradores los audios que me manda", denunció el padre de la menor.

Pero el estremecedor relato no quedó ahí, Marcelo también precisó que "fue mi hija que por sus propios medios grabar un audio de dos horas". ¿Qué se escuchaba en esa grabación? "A esta persona, de alrededor de 40 años, entrando a la casa. La hace pasar la mamá de la nena. Se escucha como tienen relaciones sexuales con la madre al lado de ella".

Como si este macabro relato no bastara, el padre denunciante manifestó que fue la niña quien le dijo que su mamá le daba "polvitos mágicos para dormir". Aparentemente, la víctima presentó radicales cambios en su comportamiento, a raíz de los malos tratos que recibía.

.

"Me sentí muy mal cuando la saqué de ahí. ¿Por qué? Por no haberme dado cuenta antes. Ahora no tengo la tenencia, la Justicia es lerda. El juzgado de paz me obliga a que la nena vuelva con su madre", contó indignado en Crónica.

"No quiero que mi hija sea un Lucio", sentenció Marcelo. Tras esto, se reprodujeron los audios en los que la madre de la joven amedrenta a su ex pareja -papá de la chiquita- para que no emprenda acciones legales.

El desgarrador testimonio del padre de la nena de 11 años