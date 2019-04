Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, quedaron en libertad una hora después de ser detenidos cuando intentaban robar en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, por no poseer antecedentes ni haber consumado el delito, informaron este martes fuentes comunales y policiales.



El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, consideró que "hay muchos problemas con las Fiscalías de Responsabilidad Juvenil" porque "se sacan el problema de encima" y no les proporcionan a los menores "algún tratamiento para ayudarlos a que no vuelvan a delinquir".



El hecho ocurrió el último lunes a la madrugada en un domicilio de las calles Pastor Ferreyra y Don Orione, donde un grupo de jóvenes fue filmado por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo municipal en momentos en que se trepaban a los techos de la una vivienda con aparentes intenciones de entrar a robar.



Desde el Centro de Monitoreo se alertó a la Policía y agentes de la comisaría 4ta. de Remedios de Escalada acudieron al lugar, donde lograron interceptar a los cuatro sospechosos a media cuadra de la casa, mientras escapaban.



Los jóvenes fueron trasladados a una dependencia de la fuerza de seguridad, donde se constató que dos de ellos tienen 15 y 17 años, y se identificó a sus cómplices, Cristian Ezequiel Sosa (19) y Jonathan Gabriel Álvarez (21), dijeron las fuentes policiales consultadas.



Los cuatro fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora, donde la causa fue caratulada como "posible comisión de delito de acción pública" y luego, de forma correspondiente, intervino la Justicia de menores de turno de ese distrito.



Las fuentes comunales explicaron que, una hora más tarde, Sosa y Álvarez quedaron en libertad por no poseer antecedentes penales y porque no llegaron a cometer el ilícito; mientras que los dos menores de edad fueron entregados a sus padres.



Al respecto, Kravetz manifestó al canal TN que en la provincia de Buenos Aires "las fiscalías de mayores funcionan muy bien y están trabajando mucho" pero que, en general, en la Justicia de menores "se verifica que sean menores y se desligan del tema" luego de contactarse con sus progenitores.



"Es un pasamanos complicado, en estos casos uno nota que cuesta encontrarle la vuelta a la temática, porque se termina discutiendo siempre sobre la edad de imputabilidad", agregó.

El funcionario consideró que "lo que seguro no conviene es que un chico que está robando una casa a las tres de la mañana esté libre al otro día, porque si no va a volver a cometer el mismo hecho".



"Dejarlo libre azarosamente no ayuda ni al chico ni a los vecinos ni a la sociedad", finalizó.