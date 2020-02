De puño y letra, en cursiva y enumerados del 1 al 13. Escritos en una hoja blanca arrugada que permanecía guardada en uno de los cajones de su cuarto. Fernando Báez Sosa tenía muy en claro qué quería para su vida y lo dejó asentado en una carta que Graciela Sosa, la mamá del joven asesinado en Villa Gesell, encontró entre la ropa del chico.

"En la semana, cuando debía ir a la facultad, le costaba despertarse y había que insistirle, pero los sábados, que tenía fútbol, siempre arrancaba temprano. Le encantaba jugar, era defensor, hincha de Boca. Hizo orientación vocacional antes de inclinarse por el Derecho. Otra opción era convertirse en profesor de Educación Física”, le contó Graciela a Clarín.

Luego, continuó: "Tan lindo, tan bueno, mi hijo no se merecía lo que le hicieron. Era muy solidario, en invierno recorría el barrio de Caballito entregando platos de comida caliente a personas en situación de calle. Siempre estaba rodeado de amigos". La solidaridad, justamente, aparecía en un lugar destacado dentro del listado de deseos y metas que Fernando se había propuesto cumplir.

Los objetivos de vida de Fernando

1) Participar del proyecto solidario “Servir”, para colaborar con escuelas del Conurbano.

2) Afianzar mi grupo de amigos y mantenerlo.

3) Siempre ser como soy con todos.

4) Madurar con mi decisión universitaria.

5) Seguir trabajando.

6) Seguir con la carrera y que me vaya bien.

7) Viajar.

8) Aprender a concentrarme más.

9) Ahorrar.

10) Dejar el celular.

11) Apagar la computadora y la tele.

12) Estudiar.

13) Participar de los viernes de caridad.

En esa especie de diario íntimo en el que Fernando escribía lo que le iba pasando, también había un lugar importante para Julieta Rossi, la novia del chico. "“Con ella habían compartido la secundaria en el Marianista y hace un año habían empezado a salir. Al principio, le contaba todo a mi marido, conmigo era más reservado. Ella es divina, también está destruida”, agregó Graciela.

"Cuando lo tuve que ir a reconocer, Dios me dio la fuerza y el coraje de ver a mi hijo. Tenía ganas de abrazarlo, pero no podía porque estaba muy deteriorado por los golpes. Me arruinaron la vida. Éramos felices y me destruyeron la vida. Tengo que ser fuerte para que se haga justicia por mi hijo", sumó la mujer en declaraciones a TN.

Cómo sigue la causa

La fiscal del caso, Verónica Zamboni, recibió dos discos externos con todo el material extraído durante los peritajes a los diez teléfonos celulares analizados por parte de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA). Fuentes de la investigación indicaron que el contenido de los seis iPhone, dos Huawei y un Motorola secuestrados a los rugbiers durante el allanamiento a la vivienda en la que se alojaban en Villa Gesell aportó "información muy relevante" e "importante material probatorio" respecto de su responsabilidad en el crimen de Fernando, ocurrido frente al boliche Le Brique el 18 de enero.