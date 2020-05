La Justicia santacruceña resolvió procesar con prisión preventiva a Pablo Alejandro Núñez por el femicidio de Jesica Minaglia, la maestra de la localidad de Luis Piedra Buena asesinada a mediados de abril.

La magistrada Noelia Ursino imputó al cabo de policía y ex pareja de Jesica, de ser el autor penalmente responsable del delito de “femicidio doblemente agravado por haber sido cometido en perjuicio de la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y con alevosía (art. 80 inc. 1,2 y 11 del Codigo Penal)”.

.

Además, el procesamiento contempla la reparación por Ley Brisa. Se ordenó un embargo de 3 millones de pesos y que la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes arbitre la gestión de la reparación económica a favor del hijo de la pareja (Francisco, de casi 3 años).

Lo que sucedió

Desde un primer momento se supo que a Jesica la asesinaron y con el correr de las horas, Núñez estaba cada vez más complicado. La Justicia pudo reunir el suficiente material probatorio para, en esta etapa, asegurar que fue el femicida.

Se reconstruyó que el policía golpeó con un “elemento romo-contundente en reiteradas oportunidades” en la cabeza a Jesica, y por la espalda. El ataque fue entre las 19.30 del 14 de abril y las 08 del 15, jornada en la que Nélida -la madre de la maestra- la encontró muerta en su domicilio.

Conmoción en la provincia (Gentileza Pasa en Santa Cruz).

Dos vecinos declararon escuchar ruidos a eso de las 21 y uno de ellos salió afuera de su casa a ver qué era, pero no notó nada extraño. Pensó que alguien se había caído o golpeado con una madera y le restó importancia. Miró para la casa de Jesica, pero no pudo ver nada.

.

Los elementos reunidos (testimonios, pericias, autopsia, entre otros) fueron contundentes. Todo el círculo intimo de la docente aseguró que perdió contacto con ella a las 19.30 del día 14. Todos, principalmente amigas, aseguraron que ella estaba muy feliz tras la separación, pero que Pablo no podía superar haber sido dejado ya que la acosaba y amenazaba constantemente.

Si bien en los allanamientos no se pudo encontrar el arma con la que mató a su ex pareja, sí se secuestró su teléfono celular. Este fue sometido a pericias y se pudo determinar que lo apagó, intentando despistar a las autoridades, cuando fue a la casa de Jesica a asesinarla. Sigue siendo un misterio con qué la atacó y dónde ocultó este elemento.

Las cámaras de seguridad de vecinos ayudaron a esclarecer cómo actuó Núñez antes y luego de perpetrar el femicidio. Con su conocimiento como policía, al trabajar en la Comisaría Primera en donde está el centro de monitoreo, esquivó el domo para no ser grabado. Tampoco se descarta que haya “limpiado” la escena del crimen, ocultando por ejemplo las pisadas de sus zapatos.

Ataque

Jesica murió por un traumatismo encéfalo craneano, entre las 23 del 14 de abril y las 05 del día siguiente. Agonizó un par de horas. “Se arrastró sobre su propia sangre, incluso intentó incorporarse dejando marcas en el sillón y pudo llegar hasta la puerta, en búsqueda de ayuda”, consta en la resolución.

Pablo la atacó por la espalda porque Jesica tenía confianza en él y nunca se esperó que la agrediera. Antes, había dejado al hijo de ambos en la casa de sus padres. Regresó para matarla y luego, hizo todo lo posible para que no lo descubrieran.

Coartada

Tal como informó el diario La Opinión Austral, Nuñez hizo que la madre de Minaglia descubriera el cuerpo de la maestra. Él llegó junto a la Policía, luego de que su ex cuñado lo llamara y ahí lo dejaron detenido.

.

De las pruebas se desprende que Jesica “se desconecta del mundo a las 19:30 horas aproximadamente”. Deja de usar las redes sociales y contestar mensajes de WhatsApp. Así se desprende de los testimonios de las amigas Roxana Rovira, Viviana Miranda (entre otras), y de Nélida.

Minutos más tarde, Pablo llegó a su casa y la asesinó. Se desconoce hasta el momento si discutieron o qué sucedió fehacientemente. Lo cierto es que la golpeó por la espalda ocasionándole un traumatismo de cráneo que la dejó muy malherida, y tiempo más tarde falleció.

La triste caravana al cementerio (Gentileza La Opinión Austral).

Tras matarla, Núñez llamó a su ex suegra, diciéndole que estaba con su hijo. Le preguntó por Jesica diciéndole que ella no le contestaba y que, cuando fue a buscar a Francisco, le pareció que se estaba por dormir porque “le entregó así nomas las cosas”.

Se determinó que no tuvo conexión de su teléfono desde las 19.30 horas. Lo apagó y recién lo prendió a las 21.30, cuando llegó a su casa, “y continúa con su coartada, mandando mensajes a la víctima y llamando a la madre de Jesica”, consta.

“Claramente Núñez utilizó los conocimientos de su profesión siendo cauteloso para no ser descubierto”, aseveró Ursino. “Núñez quería que la madre de Jesica descubriera su cuerpo y la llamó repetidas veces. Para así alejarse de cualquier vinculación con el crimen que perpetró”, se destaca en la resolución.

Actitud errática

El 15 de abril, un día después de matarla, Núñez tenía una actitud muy sospechosa. Un amigo de él, que trabaja en la estación de servicio YPF, declaró que “tenía una actitud errática, estaba como confundido”. Le preguntó varias veces el nombre de sus hijos (siendo que se conocen hace años) y le decía: “¿Cuándo vamos a pescar?”, a pesar de la cuarentena.

Más tarde fue cuando llamó y mensajeó nuevamente a Nélida, para que ella fuera a la casa de Jesica. “No me contesta”, le dijo. La mujer fue junto a su hijo y, al apenas empujar la puerta, se topó con el cuerpo de su hija.

De las pruebas además surge que Jesica “no tenia problemas con nadie y que el único conflicto que tenia era con el imputado Núñez, a consecuencia de la decisión de Jesica de poner fin a la relación que mantenía con él”.

Trágico final para Jésica (Facebook).

“Los testimonios y audios dan acabada cuenta del contexto de violencia de género en el que se desenvolvía la relación del imputado con la víctima”, se marcó. Además, “que durante el tiempo que estuvieron juntos, ejercía violencia psicológica y económica sobre Jesica, violencia que se extendió aun durante la separación y hasta el momento en que Jesica fallece”.

Núñez no pudo superar la ruptura y amenazó en reiteradas oportunidades a Jesica. “No me hagas hacer cosas que no quiero”. “No me hagas cometer locuras”, fueron algunas de las frases amenazantes. También le exigía que se fuera de la casa alpina en la que vivían.

¿El detonante?

Después de la separación, Jesica le comentó a una amiga que “Núñez cada vez que iba a la casa a buscar algo o a su hijo tenia actitudes raras, como que sospechaba que el motivo de la separación había sido por otro hombre”. “No soy feliz, no acepta la separación”, le dijo a otra.

Lo cierto es que Jesica sí estaba hablando con otro hombre (Carlos) alguien al que conocía hacía años. Fue a quien le envió audios contándole del trato y amenazas de Núñez tras dejarlo.

Nunca se habían visto en persona pero, para la Dra. Ursino, el “disparador” del brutal ataque a Jesica pudo haber sido una publicación de esta persona en Facebook: un tema que le dedicó a ella y que el policía habría visto. Justamente, el 14 de abril. La canción fue “Dejame estar”, de Oscar Valles, interpretada por un joven peritense, Nahuel Aguila.

¿Cómo sigue?

Es de remarcar que la Justicia aún no posee los resultados de las pruebas de ADN que están por realizarse en el Laboratorio Regional de Investigación Forense.

Entre los elementos a analizar, hay cabellos y otras muestras que serán cotejadas con el ADN de Núñez a ver si coinciden. Otra medida que también había sido ordenada fue una autopsia psicológica a la víctima. En tanto, la ex pareja utilizó su conocimiento como funcionario público para que no lo descubrieran

Del “minucioso análisis de la prueba recolectada hasta el momento bajo el método de la Sana Critica Racional, surge con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la existencia del hecho y la autoría de Pablo Alejandro Núñez, en grado de autor material y penalmente responsable”, marca la resolución.

Además, la jueza considera que, de recuperar su libertad, Núñez “intentaría intorpecer el accionar de la Justicia, como lo hizo con las maniobras utilizadas para no ser descubierto utilizando los conocimientos profesionales que posee”. Razón por la cual, además de sostener que hay peligro de fuga, dicta el procesamiento con prisión preventiva.