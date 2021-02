Por María Helena Ripetta

@mhripetta

Ángeles Ocampo y su hermana Rocío Cabrera son de San Andrés de Giles. Denuncian que desde el año pasado están siendo molestadas por un abusador. Y no es a las únicas a las que acosa.

"Él abusó de mi hermana estando ella inconsciente en estado de ebriedad cuando era su pareja. Ella se separó y él siguió hostigándola con mensajes y también a su pareja actual. Amenazando de muerte y de volver a abusar de ella, le mandaba fotos de su pene también", cuenta Ángeles, hija de otra pareja de su madre, a cronica.com.ar. Y agrega: "Mi hermana no quería denunciar por miedo".

Según ella, los hechos comenzaron en octubre del año pasado. "Mi hermana decide separarse, pero nunca nos contó por qué él no dejó de acosarla por mensajes. Hasta que amenazó hacerles a sus sobrinos lo mismo que le hizo a ella. Ahí ella decidió contarnos lo que pasó y la llevamos a denunciar".

"En la comisaría le dijeron que le podían tomar la denuncia por amenazas de los mensajes, pero la de abuso la tenía que hacer en la fiscalía. Y en esta última, el fiscal le dice que no le puede tomar la denuncia porque tardó demasiado en hacerla y porque ella estaba inconsciente".

"En ese momento se creó un grupo donde muchas chicas del pueblo decidimos hacer un escrache. Cuando lo hicimos, a cada chica que compartía la publicación le llegaba un mensaje de él amenazándola por "apoyar" a mi hermana , diciendo que las iba a violar a ella y a sus hijos. Todas las chicas mostraron los mensajes en el grupo que teníamos", se explayó.

Angeles cuenta que la situación alcanza al intendente local. "En uno de los últimos mensajes que recibí decía que era "obvio que el intendente no iba a hacer nada si era re-amigo de la mamá y le daba 25.000 pesos todos los meses para ya sabes qué". Decidí compartir la captura en Instagram y mencionar al intendente para que me dé una respuesta. Enseguida me mandó, me preguntó quién era y a quién le mandaban esos mensajes, le conté todo.Me dijo que estaba todo en investigación, pero que iba a denunciar ahora, porque lo estaba involucrando y él no conoce a esa gente. Así que también tenemos ahora la denuncia del intendente contra este tipo".