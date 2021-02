María Alejandra Rojas, una joven colombiana de 24 años, fue víctima de un infierno provocado por su ex pareja, quien la mantuvo secuestrada durante ocho días, un lapso en el que abusó sexualmente de ella y, cuando quiso pedir ayuda, la arrojó por el balcón desde un cuarto piso.

Rojas estuvo al borde de la muerte durante mes, cuando empezó a recuperarse lentamente de las heridas y fracturas sufridas por la caída en un hospital de Bogotá.

.

La mujer fue atacada a golpes y sexualmente por José María Ortega Niño, de 25 años, que quedó detenido y fue acusado ante la Fiscalía colombiana como el autor de las lesiones sufridas por su ex novia.

El agresor fue detenido y acusado por las lesiones causadas a Rojas.

El caso se conoció en las últimas horas pero ocurrió el 31 de agosto pasado. Ese día, cuando Rojas intentó pedir auxilio a través de una ventana del departamento en el que estaba cautiva, en el barrio Cedritos de la capital colombiana, Ortega la lanzó al vacío desde un cuarto piso.

"Me secuestró por ocho días, me retuvo en su apartamento el 23 de agosto (...) me golpeó desde el primer momento. Yo traté de salir corriendo y él, junto con un amigo, me obligaron a subir nuevamente", explicó a la revista colombiana Semana.

La mujer, que es madre de un niño de seis años, tendrá que someterse ahora a distintas cirujías para reconstruir su rostro.

"Sufrí fracturas de nariz y destrucción de dientes”, relató.