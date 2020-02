Los miembros del equipo de presos "Los Espartanos" se refirieron al asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, manifestaron el pésame a la familia de la víctima e invitaron a los rugbiers acusados del crimen a formar parte del club del penal de San Martín. El mensaje fue enviado a través de un video compartido a través de las redes sociales.

"Hola, que tal. En principio, quiero hablarle a la familia de Fernando, le damos el pésame. Todos los viernes pedimos por él y por su alma", manifestó al comienzo del video el capitán del equipo de rugby Los Espartanos.

Luego, otro jugador se sumó al mensaje y expresó: "Nosotros éramos los más violentos de la sociedad, no conocíamos el rugby. Hoy tenemos todos los valores inculcados y estamos aprendiendo a tener una nueva vida. El rugby nos enseñó a decirle que no a la violencia. El rugby no es el problema, es la solución. Aprendimos que no necesitamos tomar alcohol para divertirnos".

"El padre de Fernando dijo que no quería violencia y que no tenía rencor contra los rugbiers. Incluso, su novia dijo que solo quería justicia. Queremos que la sociedad se exprese igual. Creemos en las segundas oportunidades", agregaron.

Al concluir, enviaron un mensaje a los jugadores de rugby: "Nosotros nos cansamos de cometer errores pero el rugby nos dio una segunda oportunidad". "Esto es Esparta, esta es su casa, están invitados a ser partes de nuestro equipo", añadieron en el cierre antes de pronunciar el grito de Espartanos.