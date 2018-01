Frente de la casa donde sucedió el crimen. (Gentileza Virginia Benedetto/La Capital)

Un hombre fue encontrado degollado en su casa de la localidad santafesina de Rosario por su antiguo empleador, quién al no poder comunicarse telefónicamente durante unos días fue hasta su vivienda y lo halló muerto, informaron fuentes judiciales.



La víctima, identificada como Mariano Ferraro (47), tenía dos cortes "de diferentes longitudes y profundidades" a la altura de la garganta, señalaron desde la Fiscalía de Homicidios Dolosos a cargo de Ademar Bianchini.



El hallazgo se produjo el viernes alrededor de las 22.30 en la casa de Ferraro, ubicada en la calle Sánchez Granel al 2800, en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario.



Todo comenzó cuando un hombre que había sido empleador de Ferraro en una fábrica de zapatos y con el que había tejido una amistad, llamó a la víctima en los últimos días. Al no lograr comunicarse, el hombre se dirigió a la vivienda de Ferraro, y como éste no contestaba, con la ayuda de un vecino ingresaron a la casa y lo encontraron degollado en el ingreso al dormitorio, precisaron fuentes judiciales.



La víctima estaba tendida en el piso y sólo vestía calzoncillos, pero la casa no estaba desordenada o con signos de haber sido visitada por asaltantes. Si bien la vivienda no presentaba signos de robo, los pesquisas no descartaban ninguna hipótesis con excepción de la del suicidio, añadieron los informantes.



El fiscal Bianchini ordenó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) levantar rastros en la casa y tomar testimonios de vecinos para dilucidar el crimen.