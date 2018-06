Con el rostro comido por animales, sin calzoncillos ni pantalones y en avanzado estado de descomposición, fue encontrado el cadáver de un hombre en 18 y 127, de la localidad platense de Berisso. Las causas de la muerte son todavía un misterio y se investiga si se trató de un crimen. Según informa el Diario Hoy, fue un vecino de la zona el que dio aviso al 911 luego de que realizara el macabro hallazgo mientras se encontraba recorriendo un campo de gran magnitud que hay por el lugar.

De inmediato, un grupo de agentes se apersonó en la escena y observó que el cadáver estaba sobre el barro y en medio de charcos de agua, no teniendo vestimenta desde la parte de la cintura hasta los pies, aunque más tarde se encontró a 100 metros del cuerpo un pantalón.

Personal de la Científica se encontraba trabajando en el lugar, ya que no habían podido identificar al fallecido, que no llevaba documentos en su pantalón, como tampoco establecer si tenía o no lesiones en su cuerpo. Se dio intervención a la UFI en turno, que caratuló el hecho como “averiguación de causales de muerte”.

Así encontraron al hombre. (Diario Hoy)

Bajo la supervisión de la Jefatura Departamental, a cargo de Javier Martínez, y la colaboración de agentes del Comando de Patrullas de Berisso, dirigidos por José Coria, personal de cuatro comisarías de dicha localidad y sus pares de las dependencias 1a, 2a y 3a de Ensenada y 16a de La Plata, realizaron ayer un operativo en la zona donde fue encontrado el occiso para intentar dar con pistas sobre lo sucedido.

Asimismo, la división de Bomberos, Grupo de Infantería y la Científica trabajaron en el lugar, donde luego de varios minutos encontraron por las inmediaciones un par de medias y llaves de una motocicleta, las cuales pertenecerían al fallecido y se verificará si está registrada o era robada.

Se realizó la correspondiente autopsia, la cual "determinó que el cuerpo no presentaba ningún tipo de lesión ósea ni orificio de bala", aunque no se descarta que pueda haber recibido un golpe mortal. A su vez, se tomaron muestras para un posterior análisis, por si el muerto fue sometido a una violación, ya que estaba desnudo de la cintura para abajo y pudo haber sido ahogado en los charcos de agua que había en el lugar donde apareció.

Después intervinieron los animales para dificultar aun mas la identificación, ya que se llevaron su cara. Hasta el cierre de esta edición, la investigación continúa su curso, ya que el fallecido no ha podido ser identificado, y la carátula de la causa se mantiene como "averiguación de causales de muerte".