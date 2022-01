En medio de la conmoción que vive la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, por la muerte de Ana Patiño Fabro, una beba de tres meses que fue estrangulada, por la que está detenida su abuela, este martes se conoció el resultado de la autopsia que confirmó que se trató de un homicidio.

El estudio forense no solo confirmó la sospecha inicial del caso, que Ana había muerto estrangulada, con lesiones en el cuello que fueron certificadas por un médico legista, sino que además demostró que la menor también había sido atormentada durante semanas antes del crimen.

En su cuerpo había rastros de hematomas provocados por golpes, heridas de diversa data, algunas antiguas, otras recientes. Tal como fue el caso de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en La Pampa, por el que está detenido su madre, y la pareja de esta.

.

De tal manera, el informe agravó la situación de la abuela materna, identificada como Bettina Paola Fabro, de 51 años, imputada por homicidio agravado por el vínculo de su nieta, quien se negó a declarar ante la fiscal Marcela Juan de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 de Lomas de Zamora, y seguirá presa.

En tanto la hija de la detenida y madre de la víctima, V. F, de 17 años, quedó a disposición de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil acusada por los delitos de “abandono de persona y lesiones”.

¿Cómo ocurrió el crimen de la beba asesinada en Ingeniero Budge?

La beba fue asesinada el sábado pasado. La abuela de la menor, ahora sospechosa del crimen, fue quien la llevó hasta el Hospital Finochietto, ante la no reacción de su nieta.

Sin embargo, Ana llegó sin vida al establecimiento médico, de manera qe los médicos que la atendieron constataron que la víctima tenía lesiones en el cuello y en la cara compatibles con un mecanismo de asfixia, e inmediatamente alertaron a la policía.

.

Por su parte, Sebastiana Ferreira, propietaria de la casa donde las dos mujeres alquilaban una pieza desde hacía siete meses, junto a los dos menores, relató como fue el día en que la beba se murió.

“(Fabro) me dijo que la nena se ahogó y que la iba a llevar al hospital. Cuando la vi me dijo ‘se me murió la bebé’", contó Ferreira, quien además remarcó que ella se ofreció a llevarla al hospital, pero que la imputada "tardó".

No obstante, la propietaria del lugar, expresó que la relación entre la madre y su hija era conflictiva y que "todos los días se escuchaba llorar a dos bebés".

Además, la mujer indicó que la joven de 17 años también tiene otro hijo de un año y medio, que quedó a cargo de su familia paterna, e intervino el Servicio local.