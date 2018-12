"Lo que pasó no tiene explicación ni consuelo. Estoy destruida, sólo sigo por mis hijos”, escribió en Facebook Soledad Marcos, la mamá de Ciro Peñalba, el nene de 10 años asesinado el martes de 16 puñaladas por su padrastro que se atrincheró durante nueve horas y luego se suicidó de un tiro en la cabeza en la localidad de Tolosa, en una carta publicada en su cuenta de Facebook.



Calificó a quien era su pareja y padre de sus otros tres hijos como un “animal psicópata” que le “arrancó la vida”.



En las primeras declaraciones públicas que realiza tras el crimen de su hijo, la mujer agradeció las muestras de apoyo.



“Ciro era la persona más increíble que puede existir, siempre con una sonrisa, siempre jugando, fanático de los jueguitos y de sus amigos. Siempre preocupado por los demás, siempre preocupado de mí y de sus hermanitos”, escribió la mamá que recibió un tiro en el pómulo por parte del asesino. “Dulce, amoroso y feliz. No se merecía esto, que un animal psicópata le arranque su vida y por eso la mía y la de mi familia. No tengo consuelo para este dolor”, escribió Soledad, quien ante la policía declaró que había vuelto con él porque pensaba que iba a cambiar.



Lo había denunciado años antes por violencia de género. “Mi amor, mi bebé más grande, mi compañero de vida. El que me enseñó a ser mamá y el que me llenó la vida siempre de amor. Siempre vas a estar presente en cada uno de nosotros, en sus amigos, en mi familia, y sobre todo en sus hermanos y en su papá que es una excelente persona”, escribió al referirse a David Peñalba, su ex pareja.



Peñalba también resultó herido ese día pero como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió mientras desesperado iba a la casa de su hijo, ya que había recibido amenazas del homicida.



“Lucharé en su memoria. Mi amor por vos siempre Ciro. Te amo”, concluyó la mamá en su carta. El nene fue asesinado el pasado martes por Juan Carlos Chirino, 27, padre de los otros tres hijos de Soledad, en la casa familiar de Tolosa, partido de La Plata.



Chirino, después de matar a Ciro e herir a Soledad, se atrincheró armado durante nueve horas en la vivienda, hasta que se pegó un tiro en la cabeza cuando estaba rodeado por el Grupo Halcón y finalmente murió antes de llegar al hospital.



Soledad había logrado salir herida de la casa con sus otros tres hijos. Según la autopsia, Ciro intentó defenderse y recibió 16 puñaladas.



El arma Chirino se la habría sacado a su padre que la había recibido en herencia. El fiscal espera que los peritajes confirmen que él fue el asesino, y al estar muerto el expediente quedará cerrado.