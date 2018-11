En la mañana de este viernes y ante las cámaras de Crónica HD, Luisa Carrizo, la madre de Mishel Dennise Felker la joven de 18 años desaparecida desde el pasado domingo y siendo vista por ultima vez por un familiar cuando se subía a un auto dieron detalles de este impactante caso que conmociona a la localidad bonaerense de José C. Paz.



De esta manera y entre lágrimas, Luisa recordó que su hija "nunca dejó de escribirme. No puede ser que no ponga nada en las redes. Nadie la vio, llamamos a todos los contactos posibles. Hicimos la denuncia, le preguntamos a familiares en Lomas de Zamora, San Isidro. Estamos todos desesperados buscándola".



En tanto, recordó que cuando hizo la denuncia la policía "me dijo que me tendría que haber preocupado antes, que era una mala madre".



Tras brindar detalles de la última comunicación con su hija, rompió en llanto y dijo: "Que me digan que está viva".





Por su parte Nicolás, el hermano mayor de Mishel, indicó en el programa de Crónica HD, "Lo dice Embón" que "el domingo hablé con ella. Tengo confianza con mi hermana. No era de desaparecerse, la verdad no entiendo nada".



"Con todas las cosas que están pasando en la calle no....", dijo y frenó al no poder continuar.



Ante una posible sospecha comentó: "Para mi puede ser una organización, que la habrá estudiado, la habrá visto en el barrio dos o tres veces. No puedo creer que haya desaparecido".