Todo ocurrió en un cumpleaños de 15, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, cuando según las primeras versiones cinco jóvenes abusaron sexualmente de una adolescente, quien asiste el mismo curso que sus atacantes.

Según comentó la madre de la víctima, quien ya reconoció a dos de los degenerados menores, durante una entrevista al medio local Canal 9 Litoral: "Realice una denuncia por el abuso sexual hacia mi hija".



"Estamos esperando que ella pueda declarar en Cámara Gesell" informó la madre y aprovechó para decir: "Quier agradecerles a todos los compañeros que fueron los que la apoyaron para que ella pueda hablar y quiero que sepan que no es el primer caso que uno de los chicos comete".



En tanto continuó diciendo que "ellos" sus compañeros "se contactaron conmigo para avisarme lo que estaba ocurriendo, y avisarme todo lo que había pasado y lo hable con ella y me lo confirmó".



Ante la consulta dijo: "Ella esta mal. Son sus compañeros desde los 7 años. Mal". Y luego recordó que "ni uno de los papás (de los compañeros de su hija) se comunicó. Yo solo quiero que intervenga la justicia y que actúe como tiene que actuar. Porque esto no puede quedar así".



"Lo hizo una vez, lo hizo con mi hija y lo va a volver a hacer", denunció la madre de la víctima.



Por último, el caso esta a cargo del fiscal, Darío Mautone.