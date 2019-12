En la puerta del Hospital Mercante de José C. Paz donde Bárbara Balbuena lucha por su vida, María su mamá, pide justicia mientras espera un milagro de Navidad. "Está en coma farmacológico, muy grave con el 85%del cuerpo quemado. Me dijeron que no tiene posibilidades de vida, que necesita un milagro". Así, tajante comenzó su relato con Crónica HD.

"El jueves me llama una amiga de mi hija y me dice que me acerque al hospital porque mi hija fue prendida fuego por el marido. Me dijo además que él nunca llamó a la ambulancia ni a ningún familiar: llamó a un amigo y ella, su mujer, escuchó los gritos de mi hija de desesperación", relató María.

"Ella agarró el auto y fue hasta allá y la ayudó a sacarse la ropa para que no se siga quemando. Ella le preguntó '¿qué hiciste amiga?' y mi hija le dijo 'lo hizo él amiga, el me quemó'", agregó. "Ahí es que la amiga los llevó a los dos en el auto hasta la Guardia y acá dijo lo mismo: que él la había quemado", completó.

Luego llegó la etapa más cruda del relato: "Cuando me acerco a preguntar cómo está mi hija me dicen directamente que está en coma farmacológico, muy grave con el 85% quemado y que no tenía posibilidades de vida, que necesita un milagro".

Sobre los antecedentes de violencia, la madre de la chica contó: "Yo veía los golpes que ella tenía. En el año 4 o 5 veces me la llevé a casa y ahí le preguntaba si le pegaba si la maltrataba y ella lo negaba. Nunca llegó a denunciarlo y yo no entiendo por qué porque ella luchaba día a día con sus hijitos, fue una mujer fuerte, alegre, viva...peros siempre volvía con él".

Bárbara, producto de una golpiza, llegó a perder un embarazo de dos meses, un ovario y parte de una de sus trompas de falopio.