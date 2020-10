Josefina, la madre del colectivero asesinado en Virrey del Pino, Sergio Gerez, diálogo con la prensa durante el velatorio y planteó que a su hijo lo pudieron haber matado por error y que los delincuentes habrían querido asesinar a otra persona.

"Lo que me llama la atención es que no le sacaron nada. A mí me hace sospechar que lo mataron por error", sostuvo la mujer.

Aunque en un principio circuló que los delincuentes luego de matar a Gerez, le robaron algunas de sus pertenences, el paso de las horas terminó descartando esa versión.

.

De acuerdo al testimonio de su madre, Gerez al momento del ataque “tenía un buen celular (que no le robaron) y el botinero apoyado arriba del volante”.

Sergio Gerez (29) fue brutalmente asesinado por tres delincuentes el pasado domingo por la mañana en la localidad bonaerense de Virrey del Pino durante un intento de asalto.

El joven manejaba un Vokswagen Fox negro que le habían prestado y al ser abordado por los ladrones intentó escapar, pero comenzaron a disparar contra el automóvil y uno de los proyectiles lo mató en el acto.

.

La madre de la víctima también contó que según le dijo la policía “hay dos chicos que fueron testigos” y contaron que luego del hecho los tres autores del crimen “empujaron el auto”.



“No sabemos con qué fin, si era para tirarlo a la zanja o para intentar sacarle el auto. Empujaron el auto y lo tiraron a una zanja”, añadió.



La mujer también comentó que la ambulancia “tardó 40 minutos” en llegar al lugar y al respecto señaló: “No sé si lo hubieran podido salvar pero no hicieron lo suficiente”.

.

Los delincuentes ya fueron identificados y una cámara de seguridad de la zona los registró caminando por la zona. "Quiero saber por qué mataron a mi hijo y que esos asesinos estén presos", afirmó entre lagrimas Josefina.

"¿Cómo puede ser que hay videos de ellos a cara descubierta y caminando tranquilamente", se preguntó indignada la mujer y agregó que sus otros hijos"están desesperados y quieren salir a buscarlos".

"Quiero que aparezcan los culpables, quiero justicia. Son unos asesinos. Yo no los quiero muertos, yo los quiero presos”, agregó la mujer.

"El amaba ser chofer, luchó mucho por tener su trabajo y era mi sostén", rememoró su madre, quién aseguró que la pasión de su hijo "era el colectivo y River".

"El no hizo mal a nadie. Desde que empezó la pandemia, tenía cuidado, llegaba temprano y trataba de cuidarse", concluyó.

Sergio Gerez tenía 29 y era chofer de colectivo.

.