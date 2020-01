La madre del acusado de asesinar a golpes a una mujer en su casa del barrio porteño de Villa Devoto habló con Crónica HD, apuntó contra la víctima y aseguró que su hijo es "inocente". Además, pidió a la Justicia que hagan la investigación correspondiente para que se esclarezca lo sucedido.

La mujer, quien vivía en la casa situada arriba de la vivienda de la pareja, brindó su testimonio a Crónica HD durante una entrevista realizada en las inmediaciones del lugar del crimen, en la calle Pedro Morán al 5100.

Según su relato, su hijo Iván Darío Díaz (44), "es inocente" de haber asesinado a Inés Adriana Caruso (56), quien fue hallada por la policía muerta acostada boca arriba sobre un colchón, completamente ensangrentada. Agregó: "Yo lo conozco y sé lo que hace, no creo que sea culpable. Quiero que la Justicia investigue lo que tenga que investigar para que esclarezcan los sucedido. Yo sé que él no la mató".



"Yo vivo abajo de la casa de ellos y no escuché nada, estaba durmiendo al momento del crimen. Cuando me desperté, vi que la cuadra estaba llena de canas y bajé para ver qué estaba sucediendo. En ese momento, me empezaron a preguntar a mí qué había pasado, yo no tenía idea", añadió.

Además, apuntó contra la víctima, cuestionó su rol de madre y sentenció: "Abandonó a su hija. A los hombres se los puede dejar, son muchos. A los hijos no". Al concluir, dio un dato clave de la relación de pareja que tenían los protagonistas al expresar que el vinculo estaba lleno de "idas y vueltas".

En tanto, algunos vecinos le contaron a la policía que se trataba de una pareja conflictiva, que ambos solían estar alcoholizados y que se peleaban todo el tiempo y luego se reconciliaban.



Además, se constató que Díaz, a quien apodan en el barrio como "El Loco Iván", tiene denuncias y antecedentes por violencia de género. Ante este panorama y tomando en cuenta el contexto de violencia de género y la posibilidad de un femicidio, la policía le hizo la consulta a la fiscal en turno, Paula Asaro, quien pidió la detención del sospechoso, la que fue otorgada por el juez Ricardo Farías.