Estefanía sufre la constante violencia de su ex pareja, y padre de su nena de dos años. Pero sobre todo, la de la actual novia de él. Hace un mes, esta joven la golpeó junto a sus cuñadas en la puerta de su casa, episodio en el cual también participó su ex pareja.

Por tal motivo, interpuso una restricción perimetral para evitar contacto algo que la pareja violó para volver a atacarla, esta vez, en presencia de la nena. En diálogo con Crónica HD, la joven contó su calvario.

"Ella y su pareja, es decir el padre de mi hija, tienen una perimetral que no respetaron. El sábado cuando me estaba yendo con mi familia a pasear me sigue y me dice que suelte a mi nena para pagarme. Y él en lugar de sacar a su novia para que no me pegue, me quería sacar a mi hija", relató.

"La última vez que ella y las hermanas de él me pegaron terminé toda golpeada. Les hice la perimetral por eso pero ella tiene el padre que es ex policia. Lo demoraron y al otro día ya estaban paseando", agregó.

Tras romper en llanto, la mujer relató: "Me tengo que estar escondiendo con mi hija que solo repite que su papá la tiró al piso. El otro día vimos una persona parecida a su papá y me abrazó y me dijo 'papá no'", explicó compungida.

Al ser consultada sobre si el verdadero cometido del hombre es quedarse con la nena, ella lo negó: "El no quiere a su hija. Una persona que quiere a alguien no la hace vivir eso. El daño psicológico que le hicieron a mi hija no vale nada porque ella no tiene golpes".