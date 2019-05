Tres homicidios con armas de fuego se registraron entre anoche y la madrugada de hoy en Rosario y uno involucra a la hermanastra de un hombre acusado por dos asesinatos narco, informaron fuentes judiciales.



El primero ocurrió alrededor en Mitre y Garay, en la zona sur de la ciudad santafesina, donde fue baleada Samanta García (22) por un hombre que escapó tras dispararle. La mujer, que cuidaba autos en esa zona, recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar, dijeron voceros policiales.



Testigos señalaron que la joven estaba baldeando una vereda y tras discutir con un hombre fue baleada, pero aún no estaba clara la mecánica del crimen.



García es hermanastra de Enrique Adrián Cable Solís, un hombre que cumple prisión preventiva desde febrero de 2018 acusado de los asesinatos de los hermanos Ulises y Jonathan Funes, recordaron las fuentes.



Los hermanos Funes formaban parte de un clan familiar dedicado al narcomenudeo que también integran otros dos hermanos, Alan y Lautaro, que están detenidos acusados de asociación ilícita el primero y por homicidios el segundo.



Voceros del caso señalaron que aún no existen elementos que permitan vincular el crimen de García con las acusaciones a su hermano.



El segundo homicidio ocurrió una hora después, a las 20, en Edison al 100 de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindera con Rosario hacia el sur.



La víctima, identificada como Cristian Gómez (42), se encontraba en la calle junto a su amigo Silvio G. (40), cuando ?se hacen presentes dos personas no identificadas al momento y realizan disparos de arma de fuego?, informó hoy la Fiscalía Regional de Rosario.



Gómez fue trasladado a un centro de salud de Rosario donde murió, mientras que su amigo permanecía internado en estado reservado en el hospital de Emergencias local, indicaron los voceros.



Fuentes de la investigación agregaron que los atacantes escaparon en un Fiat Palio propiedad de una de las víctimas.



El tercer asesinato ocurrió esta madrugada a las 0.45 en la zona noroeste de Rosario y la víctima fue identificada por la policía como Lucas Ojeda, un adolescente de 18 años.

Según las primeras averiguaciones, el chico estaba junto a un grupo de personas en Calle 1307 y Maldonado cuando les dispararon desde una motocicleta.



Como consecuencia de la balacera, Ojeda sufrió una herida de bala en el abdomen y murió esta madrugada en el hospital ?Eva Perón? de la localidad de Granadero Baigorria, al que había sido trasladado.



Además, un adolescente de 16 años recibió un disparo a la altura del tórax y permanecía internado en estado ?estable? en el hospital Alberdi de Rosario, indicaron fuentes judiciales.