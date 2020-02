Una multitud se concentró frente al Congreso de la Nación para exigir justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Una de las oradoras fue Graciela, la mamá de Fernando, quien entre lágrimas expresó: "Nos arruinaron la vida. Con la ayuda de ustedes se va a hacer justicia. Que paguen. Gracias a todos".

"Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. Nos arruinó la vida. Mi vida no es fácil desde que perdimos a nuestro hijo. Todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía", remarcó.

Masiva movilización por el crimen de Fernando Báez Sosa (Fernando Pérez Re/Crónica)

"Que el crimen no quede impune. Quiero justicia, que paguen por lo que hicieron. No voy a bajar los brazos para que mi corazón descanse", dijo ante los miles de presentes y lamentó: "No voy a escuchar nunca más un 'chau mami'".

Graciela resaltó que el joven tenía "proyectos en común con su novia". "Querían ser abogados y los dos tenían proyectos en común. No le dieron oportunidad. Lo mataron a traición, un chico decente, que amaba la vida y quería ayuda a todo el mundo", apuntó.

Y agregó: "Quiero agradecer a todos. No es fácil, con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga justicia".

"Mi hijo se fue a disfrutar de sus vacaciones y me lo devolvieron en un cajón", indicó.