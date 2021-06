Continúa la intensa búsqueda por poder encontrar a Guadalupe Belén Lucero, una nena de 5 años que se encuentra desaparecida desde el pasado lunes en la capital provincial de San Luis, y por quien el Ministerio de Seguridad de la Nación ya activó el “Alerta Sofía” con el fin de solicitar a la ciudadanía colaboración para dar con su paradero.

Yamila, madre de Guadalupe, habló con Cronica HD sobre la desaparición de su hija y entregó sus sensaciones en torno a que es lo que pudo haber sucedido.

“Yo creo que Guadalupe está viva y alguien la tiene en algún lado. Por supuesto, no se pudo haber ido sola, menos por tanto tiempo. Es lógico que alguien la tenga", remarcó.

.

Además, consultada por el periodista "Chiche" Gelblung sobre la posibilidad de un "ajuste de cuentas" contra su hija, Yamila descartó esa hipótesis y destacó que no piensa responsabilizar a nadie de lo sucedido.

“Yo no voy a culpar a nadie, porque si me pongo a echarle la culpa a todo el mundo vamos a terminar todos enredados y no nos va a llevar a nada”, subrayó la madre de la menor, en tanto que hizo hincapié en que "para juzgar esta la policía que se va encargar de investigar quién fue la persona que hizo esto".

Guadalupe se encuentra desaparecida desde el pasado lunes por la tarde y es buscada intensamente por la Policía

Yamilia se preguntó al respecto "quién" se llevó a Guadalupe y "por qué", que es algo que no logra "entender".

Por su parte, la mujer se refirió al tiempo que está junto a sus hijos y aseguró que pasa "las 24 horas" con Guadalupe y su hijo mayor de 9 años, a excepción de "los fines de semana", momento en el que trabaja como "seguridad en un lugar" y deja al cuidado de los menores a su madre, el padre de los chicos o su actual pareja, según señaló.

.

"Los días habituales de mis hijos son siempre salir a jugar. Como madre prefiero mil veces que antes de entretenerse solo con internet y los juegos electrónicos, salgan afuera. Juegan enfrente y en el fondo nde casa o en la casa de la vecina”, detalló Yamila, consultada sobre si su hija era de jugar en la vereda.

Por último, la mujer describió el aspecto físico de su hija y agregó que además de tener "el pelo lacio y negro" cuenta con un lunar "debajo de la patilla que tiene forma de berenjena", en tanto que tiene "cortado" uno de sus dientes incisivos centrales, conocidos como paletas, en la parte frontal de la boca.

.

.