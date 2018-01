La mujer acompañó a su hija a entregarse.

La madre de la joven que asesinó a balazos a su novio en Gualeguaychú manifestó que "todos quieren linchar" a su hija pero "ya está, va a pagar por lo que hizo". Agregó que este es un sueño del que quiere despertar y contó que se siente muy mal.

Yamila Kroh dijo también que nunca le pasó por la mente "algo así" y recordó que su hija estaba sufriendo. "Ella quería hacer la denuncia y me dijo que no me meta porque eran sus cosas. Yo acepté y la acompañé", dijo.

Recordó también que ella iba con su hija al gimnasio todas las mañanas y describió que la joven tenía un moretón en la palma de su mano derecha. Además, dijo que tenía un anillo que era una coronita, el cual se le había roto y tenía el dedo lastimado.

"La gente te dice cosas. Todos quieren lincharla, pero ya está, ya se entregó. Ya va a pagar por lo que hizo. Pero la gente es mala. No sé para qué hacen marchas, no sé qué quieren. ¿Que la ponga en medio de la plaza y todos la linchen? No sé, no entiendo", dijo la mujer.



"Es difícil vivir con todo esto. Seguramente acá no nos vamos a quedar mucho tiempo. ¿Cómo lo va a entender mi hijo? ¿Cómo le trato de explicar algo que va a ser inexplicable?", agregó.

"Es mi hija, la amo, donde sea que la trasladen yo la voy a acompañar. No me dejan verla, hay un horario de visita, de dos horas, y después no me dejan verla más. Hacía dos días que no la veía. No sé qué se le cruzó por la cabeza, por qué hizo esto. No entiendo, nadie está libre de eso. Es increíble", expresó.

En cuanto a Fernando, Yamila contó que fue a un viaje que hicieron hace un par de años y dijo que era callado y no hablaba "nada". Agregó que tenían una relación supuestamente hace 5 años pero su hija le decía que no iba a tener novio hasta que se reciba.