El 6 de mayo de 2017, luego de tomar mate junto a su mamá, Daiana Garnica desapareció del barrio Julio Abraham, localidad de Alderetes, Tucumán. Antes de salir de su casa aquel día, la adolescente dejó el celular enchufado en la cocina de la humilde casa que vivían y nunca más la vieron.

Darío Suárez fue quien vio por última vez a la joven que por entonces tenía 17 años. Presuntamente la citó, engañada, en una parada de colectivos ubicada en la periferia tucumana, sobre la ruta 304. Su familia asegura que fue vendida a una red de trata de personas. Dos años después de aquel día, con Suárez como único detenido, Zusana, mamá de Daiana, asegura haber recibido mensajes de su hija pidiedo ayuda.

"Mamá, soy Daiana. Estoy en Los Plátanos, me tienen cuatro hombres, no me dejan salir, mamá, te necesito”, decía un billete de 10 pesos acercado a la familia de Daiana. “Soy Daiana Garnica, necesito volver con mi familia”, “Mamá, soy Daiana, me tienen en Los Gutiérres (sic). Buscame x fa”, decían otros dos mensajes escritos en billetes de dos pesos.

Con esos billetes, Zusana y Sonia Garnica los presentan para que se realizaran pruebas caligráficas: "Dos dieron negativo y una positiva. Después revisaron la positiva y cambió al resultado negativo. Esa es la letra de Daiana, la comparamos con su letra de cuando estudiaba en la escuela del barrio Presidente Perón y luego en Alderetes. Se llevaron las carpetas. Son mensajes de mi hija. Sé que está viva, pero no la quieren buscar”.

Sobre los Gutierrez que menciona en el mensaje, la madre agregó. "¿Por qué después de la desaparición se mudó toda la familia a Los Gutiérrez? ¿Por qué nunca allanaron la casa del remisero Augusto Díaz? ¿Qué pasa si está en la casa de él? O con respecto a los mensajes, según la Federal, sí se hicieron rastrillajes en Los Gutiérrez, donde está toda la familia Suárez, ¿por qué no averiguan si hay cómplices?".

Además, la mujer contó que el Facebook de Daiana todavía tiene movimiento. "Sabemos que está activo. No sabemos quién las manejas. Hubo un tal Nahuel que tenía acceso a las contraseñas. Sabemos que se eliminan solicitudes y mensajes al muro de Daiana. Tengo la cabeza dada vuelta con todo esto. Ni sabemos cuándo sería el juicio. Estamos convencidos de que es raro que la prueba positiva del mensaje en el billete haya dado negativa después. Siento que Daiana está viva. ¿Y sabe lo que también siento? Una gran desilusión por la justicia”.