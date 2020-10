Lorena, la madre de Lucía Costa, la joven de 18 años que murio en la explosión que se produjo en un bar de San Miguel el pasado sábado habló con Cronica HD y afirmó "que a su hija se la comió el fuego y nadie hizo nada".

La mujer, acompañada por su hermana, la tía de Lucía, contó que los dueños del local gastrónomico dejaron a la chica quedamada "tirada en el piso, no la socorrienron a tiempo y por eso terminó murtiendo".

La joven había ido a tomar algo con un grupo de amigos de la iglesia al local Zar Burger, ubicado en la calle Paunero al 1189. Y según el relato de los testigos, un artefacto que funcionaba para calefaccionar la mesa explotó cuando se volcó un bidón de alcohol.

"Los amigos la quisieron apagar y no los dejaron. Nadie hizo nada", se lamentó Lorena entre lagrimas.

"Lo que sufrio mi hija es impresionante. Que el fuego te vaya comiendo y nadie haga nada no me entra en la cabeza", agegó. Además, según pudieron averiguar, desde el bar no alertaron a los bomberos ni a la policía cuando se produjo la explosión.

"Necesito que alguien se haga cargo; a Lucia no la voy a tener más, perro ella necesita justicia", reclamó la madre en la puerta de la comisaría 1° de San Miguel.

"Lucía no lo resistió, hizo todo lo que pudo. Tenía todo el cuerpo quemado, tuvo un paro cardíaco y no la tengo más", concluyó.

Además, otras ocho personas sufrieron quemaduras de diferentes grados y debieron ser deribadas al hospital.

En la investigación iterviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Delitos Culposos de San Martín.

