La madre de la adolescente de 16 años que confesó haber asesinado a puñaladas a un hombre de 72 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, reafirmó que el remisero muerto quiso abusar de ella "con manoseos" en los viajes que hacía hasta el penal de Saavedra para visitar a su ex pareja presa.



"Quiso abusar de mí con manoseos en la ida y la vuelta", señaló la mujer, de nombre María. "Él me manoseaba en la entrepierna. No quería decir nada porque iba con el nene a upa y otra gente, y por temor a que me deje abandonada en la ruta", expresó la mujer.



"Me miraba de reojo y seguía manejando, me tocaba la entrepierna cuando tocaba los cambios", apuntó la mujer, quien se dedica al cuidado de personas y tiene tres hijos, entre ellos la adolescente que confesó haber matado a puñaladas al remisero.



"Esto fue el miércoles pasado y le mandé audios a una mujer que me había recomendado el viaje porque me sentí muy mal", agregó en declaraciones a radio La Brújula.



La mujer comentó que su hija de 16 años, al verla llorando, le pidió el teléfono supuestamente "para mandarle un mensaje a una amiga" pero que no se imaginó que el miércoles pasado iba a ir a la casa a ver a Alberto López, a quien asesinó.



"Ella fue a preguntarle por qué había hecho eso y él le dijo 'vení, entrá, te explicó cómo fue'. La manoteó y la quiso violar", contó la mujer.



La madre de la adolescente dijo que por lo que sabe, su hija "en ese momento atinó a agarrar el cuchillo para asustarlo, para sacárselo de encima".



Fuentes de la investigación indicaron que la chica se presentó espontáneamente el lunes en la comisaría 4ta. de Bahía Blanca junto a su madre y una tía para confesar la autoría del crimen López, a partir de lo cual quedó imputada, aunque no detenida, en guarda de su madre.



Según la confesión, la adolescente fue a reclamarle a López a su casa por haber manoseado a su madre en un viaje, el hombre la hizo pasar a su casa, quiso abusarla a ella y allí se produjo el homicidio.



El crimen de López se descubrió el jueves, pasadas las 7.30, cuando sus familiares alertaron a la policía sobre el hallazgo del cadáver en la casa en la que vivía, situada en Caseros al 3300 de esta ciudad.



El cuerpo fue hallado en el interior del baño con un cuchillo de cocina de mango de madera clavado en uno de los hombros de la víctima.



Además, se conoció que el chofer había sido denunciado por exhibiciones obscenas en varias oportunidades, dos en 2012 y una 2014, y que los hechos eran materia de investigación, añadieron fuentes de la pesquisa.