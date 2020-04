Nélida González, madre de Jesica Minaglia, la maestra que fue asesinada el 15 de abril en Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz, brindó estremecedores detalles de por qué sospecha que fue la ex pareja de su hija, el cabo de policía Pablo Núñez, quien la mató golpeándola en la cabeza.

“Un día la llamé porque no lo veía a él y me dijo ‘ma, estamos peleados, se fue a la casa de sus padres’”, contó Nelida, en diálogo con La Opinión Austral.

“A los dos o tres días vino, y me dijo: ‘Ma, tengo que decirte algo, sé que a vos te va a doler por Fran (el hijo de ambos), pero me separé de Pablo. No sigo más. Estos dos años y 9 meses, aguanté por Fran, pero ya me cansó. Así que ya estoy definitivamente separada”.

González indicó que nunca vio a su hija golpeada ni tampoco hubo episodios de violencia de género en la pareja, pero remarcó que sus sospechas y las de toda la familia apuntan hacia el policía.

“Soy una mamá que nunca me metí en las relaciones de mi hijos (tiene tres), siempre decía que cada matrimonio soluciona sus problemas. Nunca le pregunte (a Jesica) qué le decía él cuando me c ”, contó Nélida en diálogo con LU12. Luego de estos episodios, le recomendó a su hija que llame a la Policía y cambie la cerradura de la vivienda.

La mujer relató que la ex pareja de su hija siempre iba a buscar a Fran, el bebé de dos años, y que “subía las escaleras como buscando algo”. “¿Qué buscás? No tengo ningún amante en el placard”, era la recriminación de Jesica ante esta situación. “El día que le pidió el duplicado de las llaves, metió un portazo y se fue”, agregó la madre.

“Decidí estar de pie, porque quiero justicia para mi hija. Ella me da fuerza para levantarme y decidí salir a hablar. Quiero que el asesino de mi hija pague por lo que hizo”, remarcó en su contacto radial.

Recordó que su hija, tras separarse de Pablo hace unas tres semanas, le contó de la ruptura de la pareja diciéndole: “Ya me cansó, quiero ser feliz con mi hijo y mi familia”. Llevaban 15 años y tienen un hijo en común de 2 años y 9 meses, de nombre Francisco.

“Después de la muerte de mi papá, yo a mi lado quiero una persona que me haga feliz”, fue la frase que le dijo la maestra a ella.