La madre de Esteban Nicolás Lagos, el agente de la Policía Federal asesinado durante un asalto a bordo de un colectivo en el barrio porteño de Barracas, dijo este martes que cree que su hijo no disparó primero porque habrá pensado "que iba a ir preso".



"Mi hijo no tiró primero porque habrá pensado que iba a ir preso y tiene una hija, pensó en eso, como el otro compañero (Juan Pablo Roldán) que mató el loco del cuchillo", aseguró Fabiana al canal Telefé.



La mujer, madre de tres hijos policías, afirmó que Lagos "trabajaba como un loco, doce horas por días, tenía una nena de dos años para que lo agarren estos hijos de p... y lo maten".

"En este país defienden solamente a los chorros (sic), entran por una puerta y salen por la otra, quiero ver quién está del gobierno, no hacen una mierda. Quién me lo van a traer a mi hijo, quiero a mi hijo de vuelta", expresó llorando.



Fabiana se preguntó qué le dirá a su nieta "cuando pida por el padre" y sostuvo que "ser policía en este país es al pedo, no sean policías".

En tanto,, uno de los dos hermanos de la víctima, afirmó que Esteban " tenía una vida por delante, era joven,"¿Cómo puede ser que un chaleco le traspase la bala? no sé si están vencidos o qué pero por lo menos que haya justicia", concluyó.