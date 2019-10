Los padres de Ian Isac Colman, el nene de 3 años y medio que fue embestido por un patrullero en la localidad bonaerense de Melchor Romero, aún no salen del profundo dolor que les causó la pérdida de su hijo. Y, en medio de eso, reclaman que le entreguen el cuerpo para poder despedirlo.

"Lo chocó como a un perrito se dio cuenta porque mi marido le dijo 'me lo chocaste'. No se dio cuenta, lo pasó con las dos ruedas por encima. Recién a la media cuadra se dio cuenta y dio marcha atrás yo ya lo estaba levantando", relató la mamá en diálogo con Crónica HD.

El nene escapó de la mano de su mamá y cruzó la calle en dirección hacia donde se encontraba su papá, siendo embestido por un patrullero que justo transitaba por la zona. Falleció en el hospital. "Fuimos hasta Melchor Romero en el patrullero pero ya no se pudo hacer nada. No me importaba nada sólo quería que mi hijo viva. Todavía no me entregaron el cuerpo", agregó angustiada la señora.

Luego Jesús, el padre de la víctima salió del domicilio y relató: "Como fue un patrullero van a tardar un poco más todo el trámite para que me entreguen el cuerpito. Yo quiero velarlo, despededirlo y chau. No puedo estar una semana viendo si tiene una costillita rota o si murió antes o después del choque. Era un bebé tres años y medio. Estamos enfrente de la salita, mirá si pasaba una señora de urgencia...esa gente no puede estar manejando".

"Estamos quebrados, perdimos a un hijito. Era hermoso ese bebé, con tres añitos hablaba y se manejaba bien. Me lo mató, me lo mató", reiteró el hombre. Ayer fue el cumpleaños de mi hija de diez y tenemos un hijo de seis meses. Yo estoy destrozadísimo. Necesito hablar con alguien que me pueda acomodar la cabeza. Tengo que seguir por mis hijos", agregó