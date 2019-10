Un anciano fue golpeado, picaneado y maniatado por dos delincuentes que entraron a robar a su casa de la ciudad de Bahía Blanca y se apoderaron de una elevada suma de pesos y dólares producto de la venta de una propiedad, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 20 del lunes cuando la víctima, identificada como Juan Carlos Sayago (80), fue sorprendida por dos ladrones armados que tocaron el timbre de la puerta de su casa ubicada en la calle Montevideo al 1.100.

Los ladrones, que llevaban sus rostros cubiertos, redujeron al anciano cuando abrió la puerta, lo maniataron con un cinturón y le exigieron la entrega de dinero en efectivo, explicaron los voceros.

Según denunció luego la víctima, los delincuentes lo llevaron a su habitación, lo obligaron a acostarse en su cama y lo picanearon en los genitales, detallaron las fuentes.

Tras apoderarse de una importante suma de dólares y pesos producto de la venta de una casa, los dos asaltantes escaparon.

Por su parte, Sayago relató que miraba televisión cuando escuchó el timbre y al abrir la puerta le pegaron una patada.

"Me agarraron de la cabeza con un revólver y luego me ataron las manos y me tiraron al piso. Luego me llevaron a la pieza, me tiraron en la cama boca abajo y me picanearon en el cuerpo y en los testículos", relató la víctima a Radio Bahía Blanca.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, acudieron al lugar integrantes del Comando de Patrullas y personal médico que asistió al anciano.

El hecho es investigado por el fiscal Diego Conti, a cargo de la Unidad especializada de robos con armas de Bahía Blanca..