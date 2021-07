Este lunes, al menos tres delincuentes ingresaron en el negocio y en el domicilio de la tía de Nadia Podoroska y se llevaron dinero en efectivo y otras pertenencias de la mujer. Se llama Silvina Ceconi, y mientras su sobrina representa a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ella fue asaltada en su Rosario natal.

Todo ocurrió alrededor de las 19.00 horas, cuando la señora de 61 años ingresó al edificio en el que tiene un negocio y donde además vive. “Los delincuentes estaban esperando en el garage del edificio, en la salida trasera de la óptica y al momento en que yo abro la puerta para irme a mi casa ingresan, me encapuchan y me atan con los precintos las piernas y las manos. Me sacan las llaves y se llevaron el poco efectivo que yo tenía un lunes a esa hora en la óptica”, relató la mujer a Rosario3.

.

Con las llaves que ella tenía lograron subir al edificio e ingresar a su departamento, mientras uno de ellos se quedaba a vigilarla. “Me sacaron dinero del departamento. Para mí eran 3 personas ya que uno se quedó conmigo cuidándome que no me moviera en la óptica, otro que subió el departamento, pero había alguien más en el celular que le daba indicaciones. Me taparon la cabeza, la boca y los ojos para que no viera”, agregó.

Amordazaron a la tía de una atleta olímpica

La mujer aseguró que le duele que haya gente que hace este tipo de “trabajo” por necesidad. “Estoy adolorida por la violencia del robo, que te agarran y te tiran al piso, yo soy una persona grande ya. Hoy me duele todo el cuerpo pero bueno yo estoy acá y estoy viva digamos. Yo tengo una profesión, tengo un trabajo, yo de esto en algún momento me voy a recuperar. Es muy difícil pensar que hay gente que tiene que hacer esto. Yo estaba muy alterada, muy nerviosa. La persona me apantallaba, me daba aire y me decía nosotros no somos asesinos nosotros venimos a buscar plata nada más por la pandemia”, recordó.

Según las primeras informaciones, los ladrones se llevaron la suma de 150 mil pesos, 1.500 euros, una tablet y el celular de la víctima. “Es una situación horrible, una situación de porquería de un momento social y económico complicado en esta zona que es el conurbano rosarino. Tengo que reconocer que estoy hasta un poco enojada conmigo misma porque tendría que estar enojada con los ladrones y no puedo. Yo vivo en esta zona y sé que hay mucha necesidad. Sinceramente se veía en el trato que era gente principiante. Llegaron a las siete menos cinco y se fueron a las ocho y media. Fue la hora y media más larga de mi vida”, sentenció.