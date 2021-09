"Estoy destruida porque Facundo ya no está. Y me quedo sola con Mateo, nuestro hijo de 4 años", sostuvo Florencia Solari, de 26 años, al borde de las lágrimas. Y, en diálogo con cronica.com.ar, agregó: "Siento bronca e impotencia porque en el barrio están robando mucho y no se puede salir ni a la esquina de tu casa que ya te quieren robar. Para robarte, te disparan así porque sí".

Su pareja, Walter Facundo Gauna, de 24 años, fue asesinado de un balazo en el pecho por ladrones a las 6.50 de la mañana del viernes último en el cruce de Núñez de Arce y Virgen de Itatí, de la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

El joven fue atacado a la vuelta de su casa, cuando caminaba hacia la parada de una línea de colectivos, con el fin de viajar hasta la empresa en la que trabajaba en el barrio porteño de Mataderos.

"Dos o tres personas lo intentaron robar, no le sacaron nada porque se resistió. Yo tengo su bolso con su billera y su celular. Pero le pegaron un tiro en el pecho y corrió para ver si podía llegar a casa. Se sentó en un escalón de otra vivienda porque no pudo más y se desvaneció", relató Solari.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Luisa Cravenna de Gandulfo, en Lomas de Zamora, pero murió producto del impacto de proyectil poco antes de ingresar en el establecimiento sanitario.

"Ayer hicimos una marcha, pero este viernes, a las 17, vamos a hacer otra en el cruce de Camino Negro y Virgen de Itatí. Porque no nos escuchan. Vamos a pedir justicia por Facundo, porque no hay ningún detenido. Y por los otros que ya no están. Necesitamos seguridad en el barrio", finalizó la joven.

Las actuaciones policiales del caso quedaron a cargo de la comisaría de Villa Centenario (7ª de Lomas de Zamora) y, en la causa caratulada “homicidio”, tomó intervención la Unidad Funcional N° 1 del partido del sur del Gran Buenos Aires.