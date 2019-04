Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar



Funcionarios de la Justicia de La Matanza investigan el asesinato de un humilde joven, de 30 años, quien fue salvajemente masacrado a golpes. El tremendo suceso, que ocurrió días pasados, se registró en la localidad bonaerense de González Catán. Por su parte, los habitantes del vecindario, que reclamaron que el brutal episodio no quedara en la impunidad, aseguraron que un peligroso forajido habría sido el responsable material del tremendo crimen.



Los voceros de los tribunales de La Matanza revelaron que la infortunada víctima fue identificada como Juan Manuel Ortiz, de 30 años.



Salvaje disputa



Trascendió que el hecho se produjo en el cruce de Gonzalo Doblas y Ñorquin, en una zona en la que abundan las villas de emergencia, en el citado distrito, en el oeste del conurbano provincial, cuando Ortiz mantuvo una acalorada reyerta con un sujeto, por motivos que se intentan establecer.



De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el muchacho, que padeció golpes en la disputa, tuvo que ser trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) de la localidad bonaerense de Villa Dorrego, aunque finalmente el joven dejó de existir como consecuencia de sus graves heridas.



Gracias a los diferentes datos que fueron aportados por vecinos del humilde barrio, los servidores públicos destinados en la comisaría de González Catán (1ª Sur de La Matanza), que se enteraron del suceso a raíz de un llamado que recibieron al número telefónico de emergencias 911, realizaron varios procedimientos en la zona con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.



En tal sentido, la gente, que exigió justicia y que el ilícito no quedara impune, sindicó como autor del homicidio a un individuo que vive en el distrito, aunque esta versión es investigada por los pesquisas, quienes no descartan otras hipótesis con respecto al asesinato del muchacho.



Intervino en la causa la Unidad Temática de Homicidios del departamento judicial de La Matanza.